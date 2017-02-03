03.02.2017 23:19 İlyas Yalçıntaş sevenleri için söyledi

Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Kocaeli'de sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Kocaeli'de sevenleriyle buluştu.

X- Factor yarışmasında söylediği "İncir" şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken ve ardından Enbe Orkestrası'yla single çalışması yaparak üne kavuşan genç şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Kocaeli'de özel bir kültür merkezinde akustik konser verdi. Yaklaşık 1 saat süren konserde Yalçıntaş, "İncir", "İçimdeki Duman", "Bu Nasıl Veda", "Sadem" isimli şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi. Konserde dinleyiciler unutulmaz anlar yaşadı.

(İsmail Gündüz /İHA)

