İlyas Tüfekçi'yi mutlu eden ziyaret

Milli Takımlar bünyesinde görev yapan antrenörler, uzun süredir tedavi gören eski milli futbolcu İlyas Tüfekçi'ye moral ziyaretinde bulundu.

Milli Takımlar bünyesinde görev yapan antrenörler, uzun süredir tedavi gören eski milli futbolcu İlyas Tüfekçi'ye moral ziyaretinde bulundu.

İlyas Tüfekçi, evinde gerçekleşen ziyaretten çok mutlu olduğunu belirterek arkadaşlarına teşekkür etti.

