İlmek ilmek emek

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Osmanlı döneminde dünyaya damga vuran ipek halıcılık Bursa'da yaşatılıyor.

Osmanlı döneminde dünyaya damga vuran ipek halıcılık Bursa'da yaşatılıyor.
Damızlık ipek böceği yetiştiriciliği ile meşhur olan Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı İhsaniye köyünde ipek halı dokunuyor. Eski okul binası Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek, 'İpek Halı Dokuma Evi' yapıldı. 12 kadın, dokuma tezgahlarında ipek halılar dokuyor. Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (BUSMEK) öncülüğünde verilen eğitimler sayesinde ipek halı dokumaya başlayan kursiyerler, İŞ-KUR'dan aldıkları desteklerle gelir sağlıyor. Kursiyerlerin arzusu ipek halıları değerinde satarak daha iyi gelir elde etmek.
Kurs öğretmeni Ferdane Özger, kursun 15 Kasım'da açıldığına dikkat çekti. 2 yıl önce bu kursun planlandığını ama öğretici olmadığı için geciktiğini anlatan Özger, "Kursumuz birkaç ay önce açıldı. Ben buraya İnegöl'den gidip geliyorum. Şu an kursta 2 tane genç kızımız var. Hepsi genç olsa daha iyi olacak. BUSMEK, Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞ-KUR aracılığıyla burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"BİTİRDİKLERİ HALILARI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATIN ALACAK"
"Dokunan halıların pazarlama aşamasında olduğunu duyuyoruz" diyen Özger, "Eğer pazar bulunursa kursiyerlerin iyi para kazanacaklarını düşünüyoruz. Şimdi İŞ-KUR destekliyor. Halı bitimlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi bir miktar para verecek. Yani bitirdikleri halıları Bursa Büyükşehir Belediyesi satın alacak. Bir gelir kaynağı olacak. Bir kursiyerimiz var mesela 2 çocuk annesi. 'Ben başka yere gidip çalışamam. Ben burada çalışarak bayramlıklarını, çocuklarımızın bisikletlerini ve isteklerini rahatça alabiliyorum' diyor" şeklinde konuştu.
Kullandıkları malzemeleri Bursa Büyükşehir Belediyesinin temin ettiğini anlatan Özger, "Buradaki tüm giderleri, kışın yakacaklarımızı, temizlik malzemelerini belediye karşılıyor. Halıların yaklaşık boyu 1 metreye 50 santimetre gibi. Şu an biz piyasasını bilmiyoruz. Kursta 6 ayımız bitecek. Daha fazla talep olması durumunda ekstradan dokuma tezgahı isteyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK SEVDİĞİM BİR İŞİ YAPIYORUM"
6 aydır kursa gelen kursiyer Kevser Özgar, "Halılarımızda son desenleri dokuyoruz. Emek isteyen, zahmetli bir iş yapıyoruz. Ben halı dokumayı bilmiyordum, burada öğrendim. Toplam 3 bin TL gibi para alacağımızı düşünüyorum. İlerde 3 bin yerine 6 bin TL olmasını isteriz. Köyde hiçbir yere gitmemektense çok sevdiğim bir işi yapıyorum. İş yerinde olmayan bir arkadaşlık ortamı var burada. Seveceğimi düşünmemiştim, ama şimdi çok seviyorum" diye konuştu.
Bir başka kursiyer Ferdane Güleç, kursun açılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Eve gitsek bile aklımız burada kalıyor. Hiçbir şey bilmiyorduk, şimdi öğrendik ve alıştık. Ben normalde patik ve işleme yapıyordum, ama bu daha değişik geldi. Kendimize katkımız da oluyor. Çok seviyorum ben bu işi. Burası eskiden okuldu. Öğrenciler servisle başka okula gidiyor. Bize de böyle imkan oluşturdular. Halılar Çin'den gelmese de bizim ipek halılarımız değerlense çok daha iyi olacak. Kullanış ve emek açısından biz çok daha iyi olduğumuzu düşünüyorum" dedi.
(Samet Doğru - Abdullah Çibir / İHA)

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