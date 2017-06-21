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İlkokul mezunu su tesisatçısı 3'üncü kitabını yazdı
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İlkokul mezunu su tesisatçısı 3'üncü kitabını yazdı

Maddi imkansızlıklardan dolayı ilkokulu bitiren su tesisatçısı Mehmet Karakaş, 3'üncü öykü kitabını yazdı.

Maddi imkansızlıklardan dolayı ilkokulu bitiren su tesisatçısı Mehmet Karakaş, 3'üncü öykü kitabını yazdı.
Gaziantep'te yaşayan 6 çocuk babası 42 yaşındaki su tesisatçısı Mehmet Karakaş, maddi imkansızlıklardan dolayı ilkokuldan sonra okuyamadı. İçinde kalan yazma hasretini, 2009 yılında Gaziantep'te gerçekleşen bir kitap fuarından etkilenerek sona erdirdi. Karakaş, 42 yaşında 3'üncü kitabı olan 'Toparlanın gidiyoruz' isimli öyküsünü yazdı.

HAYATI 2009 YILINDAKİ KİTAP FUARINDA DEĞİŞTİ
2009 yılında gittiği kitap fuarında hayatının değiştiğini vurgulayan Mehmet Karakaş, "Yazma hevesim 2009 Gaziantep'te açılan bir kitap fuarında başladı. Gaziantepli yazarları bir stantta gördüm ve benim için her şey değişti. Bana yazdıkları kitabı imzalayıp verdiler ben de çocukluğumdan beri hayalim bir kitap yazmak öykü yazmak dediğim de 'kendini geliştirdiğin zaman her şeyi yapabilirsin' dediler. Ben de kendimi geliştirmeye karar verdim ve ilk olarak bir şiir yazdım" dedi.

"YAŞANMIŞ HİKAYELERDEN YOLA ÇIKIYORUM"
Yazdığı öykülerinde yaşanmış hayat hikayelerinden yola çıktığını söyleyen Karakaş, "2009 yılında Suriye'nin Halep şehrine gittim bayram zamanında gezi amacıyla gittim. Ermeni bir kişiyle tanıştım. O da Türkçe biliyordu konuşmaya başladık ve beni evinde 3 gün misafir etti. Evinde kızıyla yaşıyordu adı da Rakel idi. Rakel bir Türk genci ile evlenmek istiyordu, fakat izin vermediler. Ben de Rakel için bir kitap yazmaya karar verdim. Yazdığım ilk öykü 'Bizim Rakel' beni daha da azimli bir hale getirdi ve diğer öykülerin arkası gelmeye başladı. Sınırdaki Aşk ve Toparlanın Gidiyoruz öykülerimde de yaşanmış hikayelerden yola çıktım" diye konuştu.
Karakaş, herkesi okumaya ve kitap yazmaya davet etti.
(Lider Olgun/İHA)

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