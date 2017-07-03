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İlker Başbuğ: FETÖ'nün lider kadrosu çökertilmedikçe risk var
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İlker Başbuğ: FETÖ'nün lider kadrosu çökertilmedikçe risk var

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 'FETÖ'nün lider kadrosu hala duruyor. Bir Adil Öksüz vardı, onu da kaçırdık. Lider kadroyu etkisiz hale getiremezseniz... Örgüt duruyor. Örgütün beyin takımı duruyor' dedi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlıyor.

Başbuğ'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Maalesef yine 2 şehidimiz var. Şehitlerimize rahmet diliyorum. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi cumhuriyet tarihimizin en kanlı, korkutucu… İnanılmaz bir olay yaşadık. 15 Temmuz'dan iki hafta sonra bir TV kanalında oldukça kapsamlı değerlendirmeler yapmıştım.
Bir yıl geçti, Türkiye gerçekten bir travma yaşadı.

Geçtiğimiz bir yıl içinde Türk yargısının büyük çabalarla yürüttüğü faaliyetler var, mücadele var. Daha önce de söyledim, yargının mücadelesini yürekten destekliyorum. Haklı olarak denilebilir, ben de aynı kanaatteyim.

Hiç suçsuzlar yok mu, elbette olabilir. Ama bu geneli zedelememeli.

Temennimiz Türk yargısı, tutuklulardan olsun, yargılama safhasında olsun suçsuz olanları en kısa zamanda açıklığa kavuşturur.

'ABDULLAH ÖCALAN YAKALANDIKTAN SONRA ONU İYİ KULLANAMADIK'

FETÖ'ye karşı mücadeleyi destekliyorum. Ama geçenlerde bir anket var, Gezici'nin. Türk toplumunun büyük bir bölümü FETÖ ile yapılan mücadeleyi destekliyor. İki terör örgütü ile karşı karşıyayız.

Bir terör örgütünün lider kadrosunu etkisiz hale getiremezsiniz mücadeleniz arzu edilenden daha uzun sürer. PKK'da aynı şeyi yaşadık. Elebaşı Abdullah Öcalan yakalanmadı mı diyebilirsiniz.

Yakalandı ama ben Türkiye'nin Abdullah Öcalan yakalandıktan sonra onu iyi kullanamadığını düşünüyorum. Ama şu an Kandil'deki kadroya yıllardır arzu edilen noktada başarı sağlayamadık.

'ÖRGÜTÜN BEYİN TAKIMI DURUYOR'

FETÖ'nün lider kadrosu hala duruyor. Bir Adil Öksüz vardı, onu da kaçırdık. Lider kadroyu etkisiz hale getiremezseniz… Örgüt duruyor. Örgütün beyin takımı duruyor.

Bunların tekrar aynı noktaya gelemeyeceğinin garantisi yok. Devletin bunu ciddiye alması lazım. 'Çökertildi' gibi şeyler duyuyoruz ben buna katılmıyorum. Tam çökertilmesi için lider kadronun çökertilmesi lazım. Lider kadro çökertilmedikçe risk devam ediyor."

Fethullah Gülen'in kullanılma süresi devam ettikçe, iade edilmesi çok zor.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ

Adalet Yürüyüşü hakkında düşüncelerimi paylaşmak isterim. Bu yürüyüş bir demokratik hakkın kullanılmasıdır ve buna saygı duyuyorum. Bazı hususların eleştiri konusu yapılması da doğal. Eleştiri yaptığımız kadar, bu yürüyüşün hangi amaçla neden yapıldığını da anlamaya çalışın. Ümit ediyoruz ki yargı bağımsızlığının sağlanmasında ve toplumun adalete olan duyarlılığının artmasında önemli bir rolü olur.

Bu yürüyüş, Türkiye için çok önemli olan bu konulara olumlu katkı sağlar.

Katılanları yargılamak ne kadar yanlış ise, katılmayanları yargılamak da o kadar yanlış.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "FETÖ'nün lider kadrosu hala duruyor. Bir Adil Öksüz vardı, onu da kaçırdık. Lider kadroyu etkisiz hale getiremezseniz... Örgüt duruyor. Örgütün beyin takımı duruyor" dedi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlıyor.

Başbuğ'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Maalesef yine 2 şehidimiz var. Şehitlerimize rahmet diliyorum. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi cumhuriyet tarihimizin en kanlı, korkutucu… İnanılmaz bir olay yaşadık. 15 Temmuz'dan iki hafta sonra bir TV kanalında oldukça kapsamlı değerlendirmeler yapmıştım.

Bir yıl geçti, Türkiye gerçekten bir travma yaşadı.

Geçtiğimiz bir yıl içinde Türk yargısının büyük çabalarla yürüttüğü faaliyetler var, mücadele var. Daha önce de söyledim, yargının mücadelesini yürekten destekliyorum. Haklı olarak denilebilir, ben de aynı kanaatteyim.

Hiç suçsuzlar yok mu, elbette olabilir. Ama bu geneli zedelememeli.

Temennimiz Türk yargısı, tutuklulardan olsun, yargılama safhasında olsun suçsuz olanları en kısa zamanda açıklığa kavuşturur.

'ABDULLAH ÖCALAN YAKALANDIKTAN SONRA ONU İYİ KULLANAMADIK'

FETÖ'ye karşı mücadeleyi destekliyorum. Ama geçenlerde bir anket var, Gezici'nin. Türk toplumunun büyük bir bölümü FETÖ ile yapılan mücadeleyi destekliyor. İki terör örgütü ile karşı karşıyayız.

Bir terör örgütünün lider kadrosunu etkisiz hale getiremezsiniz mücadeleniz arzu edilenden daha uzun sürer. PKK'da aynı şeyi yaşadık. Elebaşı Abdullah Öcalan yakalanmadı mı diyebilirsiniz.

Yakalandı ama ben Türkiye'nin Abdullah Öcalan yakalandıktan sonra onu iyi kullanamadığını düşünüyorum. Ama şu an Kandil'deki kadroya yıllardır arzu edilen noktada başarı sağlayamadık.

'ÖRGÜTÜN BEYİN TAKIMI DURUYOR'

FETÖ'nün lider kadrosu hala duruyor. Bir Adil Öksüz vardı, onu da kaçırdık. Lider kadroyu etkisiz hale getiremezseniz… Örgüt duruyor. Örgütün beyin takımı duruyor.

Bunların tekrar aynı noktaya gelemeyeceğinin garantisi yok. Devletin bunu ciddiye alması lazım. 'Çökertildi' gibi şeyler duyuyoruz ben buna katılmıyorum. Tam çökertilmesi için lider kadronun çökertilmesi lazım. Lider kadro çökertilmedikçe risk devam ediyor."

Fethullah Gülen'in kullanılma süresi devam ettikçe, iade edilmesi çok zor.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ

Adalet Yürüyüşü hakkında düşüncelerimi paylaşmak isterim. Bu yürüyüş bir demokratik hakkın kullanılmasıdır ve buna saygı duyuyorum. Bazı hususların eleştiri konusu yapılması da doğal. Eleştiri yaptığımız kadar, bu yürüyüşün hangi amaçla neden yapıldığını da anlamaya çalışın. Ümit ediyoruz ki yargı bağımsızlığının sağlanmasında ve toplumun adalete olan duyarlılığının artmasında önemli bir rolü olur.

Bu yürüyüş, Türkiye için çok önemli olan bu konulara olumlu katkı sağlar.

Katılanları yargılamak ne kadar yanlış ise, katılmayanları yargılamak da o kadar yanlış.

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