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İlkadım'dan eğitime destek
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İlkadım'dan eğitime destek

İlkadım Belediyesi eğitime verdiği destekleri arttırarak hem vatandaş hem de öğrencilerin takdirini kazanıyor.

İlkadım Belediyesi eğitime verdiği destekleri arttırarak hem vatandaş hem de öğrencilerin takdirini kazanıyor.

İlkadım Belediyesi destekleri ile Arıburnu İlkokulunda yapımı tamamlanan Çok Amaçlı Salon ve Çocuk Oyun Parkı ile minik öğrencilere paylaşım duygusunu aşılayan Sevgi Mağazası'nın açılış merasimi gerçekleştirildi.

Açılış merasimine İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu, Okul Müdürü Zekeriya Keskin, okul öğretmenleri, veliler ve minik öğrenciler katıldı. Arıburnu İlkokulu tanıtım filmi gösterimiyle başlayan merasimde söz alan Okul Müdürü Zekeriya Keskin, "Okulumuzda gerçekleştirdiğimiz projelerin yanı sıra, boyamasından tadilatına kadar küçük ya da büyük demeden her eksiğinde gerek maddi gerek personel anlamında bizlerden desteğini esirgemeyen İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'a teşekkürlerimi hem öğrencilerimiz hem velilerimiz hem de kendi adıma bir borç biliyorum" dedi.

Ardından söz alan İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, "Kaymakamlık olarak eğitime destek vermek bizim görevimiz olmasının yanı sıra bireysel olarak da bir sorumluluktur. İlçemiz sınırlarında eğitim adına yapılan her projede, proje ortaklığı için İlkadım Belediyesi ve Başkan Tok'a teşekkür ederim. Yapılan her yatırımla eğitim biraz daha gelişmektedir ve Ülkemiz adına gurur kaynağı olmaktadır" diye konuştu.

"İlkadım' da öğrenci yavrularımız en iyi imkanlarla okumalıdır"

Arıburnu İlkokulunda İlkadım Belediyesi destekleri ile açılışı yapılan Çok Amaçlı Salon, Çocuk Oyun Parkı ve Sevgi Mağazası Projesi'nin İlkadım Belediyesi tarafından eğitime verilen desteğin güzel birer örneği niteliğinde sayıldığını vurgulayan Başkan Tok yaptığı konuşmada, "Belediyemizin çalışmalarını yakından takip eden bütün vatandaşlarımız bilmektedir ki söz konusu eğitim olduğu zaman imkanlarımızı sonuna kadar değerlendirerek desteğimizi sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki büyük Türkiye'nin inşasında bu gün verdiğimiz mücadelenin devamı yarının donanımlı yöneticileriyle sağlanacaktır. Geleceğin yöneticileri bu günün minikleridir. İşte bu bilinçle öğrenci yavrularımızın en iyi imkanlarla okumalarını sağlamak için var gücümüz ve tüm bilgimizle eğitime desteğimiz devam etmektedir. Bugün açılışını yaptığımız sosyal alanların minik yavrularımıza hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

Açılış sonrası İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz'a teşekkür plaketinin okul yönetimi tarafından verilmesiyle merasim son buldu.
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