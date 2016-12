28.12.2016 17:40 İlkadım Belediyesinin okullara desteği sürüyor

İlkadım Belediyesinin eğitime destek projeleri kapsamında yapımı tamamlanan 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu açılış töreni gerçekleştirildi. İlkadım Belediyesinin eğitime destek projeleri kapsamında yapımı tamamlanan 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu açılış töreni gerçekleştirildi.



İlkadım ilçesi sınırlarında Samsun'un ilk İmam Hatip Ortaokulu olan 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu Yeni Konferans Salonu açılışına İlkadım Belediye Başkan Vekili Turan Ordulu, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Çınkıl, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mevlüt Seyhan, Memur-Sen İl Başkanı Nejdet Güneysu, Okul Müdürü Mehmet Elevli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okul öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende Okul Müdürü Mehmet Elevli açılış ve teşekkür konuşmalarında "Okulumuzun her türlü ihtiyacında başvurduğumuz ve hiç geri çevrilmediğimiz İlkadım Belediyemize başta Başkanımız Erdoğan Tok ve Başkan Vekilimiz Turan Ordulu olmak üzere tüm belediye personeline sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.



Konuşma sonrası katılımcılar eşliğinde açılış kurdelesini kesen İlkadım Belediyesi Başkan Vekili Turan Ordulu, "Söz konusu eğitim olduğu zaman hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak elimizden geleni her zaman yapmak zorundayız. Bu nedenle İlkadım Belediyesi olarak üzerimize düşen her ne olursa olsun yavrularımız için desteklerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Başkan Tok'tan hayırlı olsun mesajı



Şehir dışı programı nedeniyle açılış merasimine katılamadığından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok gönderdiği mesajda, "Öncelikle Samsun'un ilk İmam Hatip Ortaokulu olan 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimizi gözlerinden öper, başarılar dilerim. Verdiğimiz destekler sayesinde modern ve oldukça güzel olan konferans salonunun hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlkadım Belediyesi olarak minik öğrencilerimizin geleceğe daha donanımlı ve bilgili hazırlanmalarına katkı sağlayacağımız her türlü projede elimizden gelen desteği vermekten asla kaçınmıyoruz" ifadelerini kullandı.



Mesajın okunmasının ardından okul yönetimi tarafından teşekkür plaketlerinin sunumuyla merasim son buldu.



İlkadım Belediyesinin okullara desteği



İlkadım Belediyesinin ilçe sınırları içerisinde bulunan okullara verdiği desteği arttırarak sürdürmeye devam ediyor. Belediyenin 2016 yılı içerisinde okullarda 200 bin liralık tamirat ve tadilat işleri yaptığı bildirildi.