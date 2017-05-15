İlk yurt dışı ziyareti Almanya'ya

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya gerçekleştiriyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya gerçekleştiriyor.

Fransa'da dün düzenlenen resmi törenle görevi François Hollande'de alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor. İlk ziyaretini Almanya'ya gerçekleştirecek olan Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek. 39 yaşındaki yeni Cumhurbaşkanı Macron'un Merkel ile gerçekleştireceği görüşmede iki ülke ilişkilerinin ve AB ile ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

