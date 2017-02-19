İlk yarıdan gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR 21. dakikada Stoch'un sağ kanattan yaptığı ortada Kasımpaşa savunması topu uzaklaştırırken, gerilerden gelen Josef de Souza, sert vurdu ancak top kaleci Ramazan'da kaldı. 30. dakikada Mehmet Topal orta sahada kaptığı topla ceza sahası önüne yaklaşıp sert vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı. 35. dakikada Miroslav Stoch, orta sahada aldığı topla 2 rakibini ekarte ederek ceza sahasına yaklaştı. Stoch'un sert vuruşunda top direğin yanından auta çıktı. 42. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Samuel Eduok uzaktan çok sert bir şut çıkardı. Top direğin üzerinden az farkla auta çıktı. ....
Stat: Ülker Stadyumu Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx Fenerbahçe: Volkan xx, Van der Wiel xx, Skrtel xx, Kjaer xx, İsmail xx, Mehmet xx, Josef xx, Stoch xx, Ozan xx, Volkan xx, Sow xx Yedekler: Fabiano, Hasan Ali, Fernandao, Şener, Emenike, Neustadted, Salih Teknik Direktör: Dick Advocaat Kasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xx, Titi xx, Veigneau xx,Sadiku xx, Abdullah xx, Eduok xx, Castro xx, Adem xx, Koita xx Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Tunay, Pavelka, Turgut Doğan, Guanca Teknik Direktör: Kemal Özdeş Sarı Kart: Stoch (Fenerbahçe) (Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)
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