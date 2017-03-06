İlk yarıda tek gol vardı

Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakasında Gençlerbirliği, sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı başkent ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakasında Gençlerbirliği, sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı başkent ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Marco'nun sol köşe gönderinden kullandığı kornere ceza sahası içinde yükselen Santos, kafasıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1- 0

19. dakikada Serdar'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

20. dakikada Aydın, zor durumda topu takım arkadaşı Vedat'a ulaştırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Vedat, meşin yuvarlağa dokundu ancak top direğin yanından auta gitti.

25. dakikada Ömer'in kullandığı serbest vuruşta topa ters kafa vuruşu yapan Selçuk Şahin, meşin yuvarlağı kendi kalesine doğdu gönderdi. Meşin yuvarlak direği sıyırarak kornere gitti.

34. dakikada Serdar'ın pasında ceza yayı içinde meşin yuvarlakla buluşan Marco, sol köşeye yaptığı vuruşta kaleci Bora gole izin vermedi.



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Arda Kardeşler xx, İlker Takpak x, Samet Çiçek xx, Abdülkadir Bitigen x,

Gençlerbirliği: Per Johannes x, Ahmer Oğuz x, Sedar xx, Vedat xx, Marko x, Luccas Santos xx, Palitsevich x, Aydın x, Selçuk x, Khalili x, Anıl xx

Yedekler: Taha, Uğur, Mehmeti, Escobar, Kamal, Anthony, Umut

Teknik Direktör: Ümit Özat

Akhisar Belediyespor: Bora x, Özer Hurmacı x, Aykut x, Ricardo xx, Soner x, Hugo Costa xx, Ömer xx, Sissokko x, Mustafa Yumlu x, Olcan x, Caner x

Yedekler: Milan, Muğdat, Daniel Larsson, De Castro, Miral, Bokila, Kadir

Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas

Gol: Lussas Santos (dk. 5) (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Aykut (Akhisar Belediyespor)

