Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İlk yarıda tek gol vardı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İlk yarıda tek gol vardı

Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakasında Gençlerbirliği, sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı başkent ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakasında Gençlerbirliği, sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı başkent ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Marco'nun sol köşe gönderinden kullandığı kornere ceza sahası içinde yükselen Santos, kafasıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1- 0
19. dakikada Serdar'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
20. dakikada Aydın, zor durumda topu takım arkadaşı Vedat'a ulaştırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Vedat, meşin yuvarlağa dokundu ancak top direğin yanından auta gitti.
25. dakikada Ömer'in kullandığı serbest vuruşta topa ters kafa vuruşu yapan Selçuk Şahin, meşin yuvarlağı kendi kalesine doğdu gönderdi. Meşin yuvarlak direği sıyırarak kornere gitti.
34. dakikada Serdar'ın pasında ceza yayı içinde meşin yuvarlakla buluşan Marco, sol köşeye yaptığı vuruşta kaleci Bora gole izin vermedi.

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Arda Kardeşler xx, İlker Takpak x, Samet Çiçek xx, Abdülkadir Bitigen x,
Gençlerbirliği: Per Johannes x, Ahmer Oğuz x, Sedar xx, Vedat xx, Marko x, Luccas Santos xx, Palitsevich x, Aydın x, Selçuk x, Khalili x, Anıl xx
Yedekler: Taha, Uğur, Mehmeti, Escobar, Kamal, Anthony, Umut
Teknik Direktör: Ümit Özat
Akhisar Belediyespor: Bora x, Özer Hurmacı x, Aykut x, Ricardo xx, Soner x, Hugo Costa xx, Ömer xx, Sissokko x, Mustafa Yumlu x, Olcan x, Caner x
Yedekler: Milan, Muğdat, Daniel Larsson, De Castro, Miral, Bokila, Kadir
Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas
Gol: Lussas Santos (dk. 5) (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Aykut (Akhisar Belediyespor)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Sayın Bahçeli çok anlamlı bir açıklama yaptı'
Ekmek fabrikasında yangın
Tribünde evlenme teklifi
Bakan Özlü açıkladı: 460 bin 167 işletme hak kazandı
İlk yarıda 3 gol vardı
Trump'tan 6 ülkeye vize sınırlaması
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan Almanya'ya mesaj: Ben istersem gelirim!
Erdoğan'dan Almanya'ya mesaj: Ben istersem gelirim!
Merkel'den Erdoğan'a Nazi cevabı!
Merkel'den Erdoğan'a Nazi cevabı!
Kılıçdaroğlu'ndan bir büyük gaf daha!
Kılıçdaroğlu'ndan bir büyük gaf daha!
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırı uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırı uyarısı
15 Temmuz'da darbeyi erkene aldıran isim belli oldu
15 Temmuz'da darbeyi erkene aldıran isim belli oldu
Terör örgütü PYD, El Bab'da Türk askerine saldırdı
Terör örgütü PYD, El Bab'da Türk askerine saldırdı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Sayın Bahçeli çok anlamlı bir açıklama yaptı'
'Sayın Bahçeli çok anlamlı bir açıklama yaptı'
Ekmek fabrikasında yangın
Ekmek fabrikasında yangın
Tribünde evlenme teklifi
Tribünde evlenme teklifi
Bakan Özlü açıkladı: 460 bin 167 işletme hak kazandı
Bakan Özlü açıkladı: 460 bin 167 işletme hak kazandı
İlk yarıda 3 gol vardı
İlk yarıda 3 gol vardı
Trump'tan 6 ülkeye vize sınırlaması
Trump'tan 6 ülkeye vize sınırlaması
Antalyaspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Antalyaspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN
23 kişiye FETÖ'den tutuklama
23 kişiye FETÖ'den tutuklama
Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun tarihi gafını yorumladı
Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun tarihi gafını yorumladı
Ankara'da bu tarihte bu yollara dikkat !
Ankara'da bu tarihte bu yollara dikkat !
Anadolu Ajansı Cumhurbaşkanı muhabiri 'ByLok'cu çıktı
Anadolu Ajansı Cumhurbaşkanı muhabiri 'ByLok'cu çıktı
Başbakan Yıldırım'dan çok önemli açıklamalar
Başbakan Yıldırım'dan çok önemli açıklamalar

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English