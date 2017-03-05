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İlk yarıda tek gol vardı
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İlk yarıda tek gol vardı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR
34. ceza sahası içinde topla buluşan Vagner Love'un rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan döndü.
38. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Caiçara'nın içeri çevirdiği top defanstan döndü. Tekrar topla buluşan Caiçara'nın son çizgiye inerek altıpasa çevirdiği topa Visca'nın vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
43. dakikada Cengiz'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

---KÜNYE---
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halis Özkahya xx, Süleyman Özay xx, Asım Yusuf Öz xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx,Caiçara xx, Yalçın xx, Epureanu xx, Alparslan xx, Emre Belözoğlu x (Hakan dk. 35 x), Attamah xx, Visca xx, Cengiz xx, Mossoro xx, Mustafa Pektemek xx
Yedekler: Ufuk, Ferhat, Napoleoni, Holmen, Adebayor, İrfan Can
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Omeruo xx, Tzavellas xx, N'Sakala xx, Efecan xx, Sackey xx, Candeias xx, Fernandes xx, Emre Akbaba xx, Vagner Love xx
Yedekler: Zlamal, Berkan, Birol, Emre Nefiz, Taha Yalçıner, Plet, Guerrier
Teknik Direktör: Saffet Susic
Gol: Visca (dk. 38) (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: Visca (Medipol Başakşehir)
(Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort / İHA)

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