İlk yarıda tek gol vardı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını sarı-lacivertli ekip 1-0 önde tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını sarı-lacivertli ekip 1-0 önde tamamladı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

30. dakikada sağ kanattan Şener'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Fernandao'nun şutunu kaleci Muammer kornere çeldi.

42. dakikada Şener'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Ozan'ın kafa vuruşunda kaleci Muammer topu son anda çizgi üzerinde kontrol etti.

45. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattan Lens'in ceza sahasına ortasında Fernandao'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



Stat: Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Kayserispor: Muammer xx, Ferreira xx, Levent xx, Mabiala xx, Sow x, Kubilay xx, Welliton xx, Traore x (Güray dk. 19 xx), Erkan x, Nguemo xx, Hakan xx

Yedekler: Ahamada, Rotman, Umut Bulut, Deniz, Umut Sönmez, Efe

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fenerbahçe: Fabiano xx, Kjaer x, Skertel x, Hasan Ali xx, Mehmet Topal x, De Souza x, Alper x, Ozan x, Şener x, Lens xx, Fernandao x

Yedekler: Ertuğrul, Van Persie, Sow, Volkan, İsmail, Neustaedter, Aatif

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Gol: Fernandao (dk. 45) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Muammer (Kayserispor)

(Ali Göç - Turan Bulut/İHA)