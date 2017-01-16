İlk yarıda tek gol vardı

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Quaresma, ortasını ceza alanı sağ tarafına gönderdi. O noktada topla buluşan Marcelo'nun, kafayla içeriye çevirdiği topu Cenk Tosun ağlara gönderdi. Ancak daha öncesinde Marcelo topa hareketlenirken ofsayta yakalandı.
16. dakikada Mehmet Güven'in kalenin karşısından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabricio'nun kucağında kaldı.
20. dakikada Oğuzhan Özyakup'un verdiği ara pasta top Talisca'nın önünde kaldı. Ceza sahası dışından sol ayağının içiyle topa sert vuran Talisca meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
Stat: Osmanlı Stadı
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mehmet Cem Satman xx, Serkan Olguncan xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Koray Altınay xx, Mehmet Güven xx, Webo xx, Regattin xx, Vaclav Prochazka xx, Umur xx, Muhammet Bayır xx, Numan Çürüksu xx, Adam Maher xx
Yedekler: Hakan Arıkan, Szukala, Aykut Demir, Lawal, Erdal Kılıçaslan, Rusescu, Delarge
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Beşiktaş: Fabricio Agosto xx, Adriano xx, Tosic xx, Queresma xx, Atiba xx, Oğuzhan Özyakup xx, Cenk Tosun xx, Marcelo xx, Babel xx, Gökhan Gönül xx, Talisca xx
Yedekler: Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Tolgay Ali Arslan, Necip Uysal, Kerim Frei, Andreas Beck, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Talisca (dk. 20) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Koray Altınay (Osmanlıspor), Quaresma (Beşiktaş)
(Abdullah Sarıca - Cem Geçim /İHA)