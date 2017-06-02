İlk yarıda tek gol var

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında, Akhisar Belediyespor sahasında Kardemir Karabükspor'u ağırlıyor. Karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi Akhisar Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında, Akhisar Belediyespor sahasında Kardemir Karabükspor'u ağırlıyor. Karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi Akhisar Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 9. dakikada paslaşılarak kullanılan serbest vuruş sonrası Tolga'nın sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde gelişine vuran Cikalleshi'nin şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0 20. dakikada Sissoko'nun ceza sahası içi sağından yerden çıkardığı pasa altıpas çizgisinin hemen önünde müsait pozisyonda vuruşunu yapan Özer'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı. 39. dakikada Tanase'nin sol kanattan ortaladığı topu arka direkte kontrol eden Osman'ın dar açıdan sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı. 44. dakikada Akhisar Belediyespor atağında Vaz Te'nin ceza sahası içi solundan yerden gönderdiği pasta ceza sahası içerisinde topla buluşan Özer'in şutunda kaleci Rybka topu güçlükle tokatlayarak, tehlike bölgesinden uzaklaştırdı. 45+1. dakikada Özer'in pasıyla ceza sahası içi solunda kaleci ile karşı karşıya kalan Vaz Te'nin şutunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
Stat: Manisa 19 Mayıs Hakemler: Ali Şansalan xx, Samet Çiçek xx, Mustafa Savranlar xx Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Tolga xx, Alper xx, Samardzic xx, Kadir xx, Custodio xx, Sissoko xx, Onur xx, Özer xx, Vaz Te xx, Cikalleshi xxx Yedekler: Fatih, Aykut, Muğdat, Soner, Larsson, Orhan, Hasan Ali Teknik Direktör: Okan Buruk Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Osman x, Papp x, Nounkeu xx, İshak x, Poko xx, Skulason xx, Fatih xx, Bliznichenko xx, Tananese xx, Zec xx Yedekler: Ercüment, İlhan, Batuhan, Mahmut, Tayyip Talha, Arif, Uğurcan Yasin Teknik Direktör: Zoran Barisic Gol: Cikalleshi (dk. 9) (Akhisar Belediyespor) (Önder Aydın - Barış Gezici - Sadık Cangel /İHA)
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