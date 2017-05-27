İlk yarıda tek gol var

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada sol kanatta topla buluşan Josef'in içeriye çevirdiği topta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Van Persie'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak oyun alanına döndü.

23. dakikada Hasan Ali'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Onur'un büyük hatasında topu oyun alanına çeldi. Sow, kale çizgisi üzerinde, önünde kalan topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sow'un sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Onur kornere çeldi.

45+1. dakikada Castillo'nun pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan N'Doye'un şutunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı oyun alanının içerisine çeldi.



---KÜNYE---

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ekrem Kan xx, Kemal Yılmaz xx

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Hasan Ali xxx, Kjaer xx, Skrtel xx, İsmail Köybaşı xx, Mehmet Topal xx, Van Persie xx, Josef xx, Lens xxx, Sow xxx, Emenike xx

Yedekler: Ertuğrul, Karavaiev, Volkan Şen, Neustaedter, Salih, Stoch, Yiğithan

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Trabzonspor: Onur x, Pereira xx, Uğur Demirok xx,Medjani xx, Mas xx, Bero xx, Okay xx, Yusuf xx, Olcay xx, Castillo xx, N'Doye xx

Yedekler: Brown, Zeki Yavru, Durica, Mustafa Akbaş, Rodallega, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Sow (dk. 23) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Emenike (Fenerbahçe), Bero (Trabzonspor)

(Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)