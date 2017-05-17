İlk yarıda tek gol var

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 7. dakikada Cengiz'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Visca'nın önünü boşalttıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Volkan'da kaldı. 11. dakikada sağ kanattan Mossoro'nun verdiği pasla buluşan Visca, topu çektikten sonra rakiplerini ekarte edip sol ayağıyla köşeye bir vuruş yaptı. Kaleci Volkan, topa son anda direğin dibinde uzandı ve kornere gönderdi. 28. dakikada Lens'in derinlemesine pasıyla topla buluşan Van Persie'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 31. dakikada sol kanattan Lens'in kullandığı serbest vuruşta Cengiz'in savunmada ters vuruşunu kaleci Volkan son anda sağ köşeden oyun alanına çeldi. 43. dakikada sağ kanattan Adebayor'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Emre'nin köşeye sert şutunda Volkan hemen önünde seken topu yumruklasa da meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Stat: Ülker Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ekrem kan xx Fenerbahçe: Volkan xx, Şener x, Skrtel xxx, Kjaer xx, Hasan Ali xx, Lens xxx, Josef De Souza x, Mehmet Topal xxx, Alper x, Sow x, Robin van Persie xx Yedekler: Ertuğrul, Ozan, Volkan, İsmail, Neustadter, Salih Uçan, Aatif Teknik Direktör: Dick Advocaat Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Uğur Uçar xxx, Bekir xx, Epureanu xx, Alpaslan xx, Mossoro xx, Attamah xxx, Emre xxx, Cengiz x, Visca xxx, Adebayor xx Yedekler: Ufuk, Yalçın, Ferhat, Napoleoni, Mustafa, Mahmut, Holmen Teknik Direktör: Abdullah Avcı Gol: Emre Belözoğlu (dk. 43) (Medipol Başakşehir) Sarı kart: Uğur Uçar (Medipol Başakşehir) (Doğan Gündoğdu - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.