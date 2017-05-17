İlk yarıda tek gol var

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Cengiz'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Visca'nın önünü boşalttıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Volkan'da kaldı.

11. dakikada sağ kanattan Mossoro'nun verdiği pasla buluşan Visca, topu çektikten sonra rakiplerini ekarte edip sol ayağıyla köşeye bir vuruş yaptı. Kaleci Volkan, topa son anda direğin dibinde uzandı ve kornere gönderdi.

28. dakikada Lens'in derinlemesine pasıyla topla buluşan Van Persie'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

31. dakikada sol kanattan Lens'in kullandığı serbest vuruşta Cengiz'in savunmada ters vuruşunu kaleci Volkan son anda sağ köşeden oyun alanına çeldi.

43. dakikada sağ kanattan Adebayor'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Emre'nin köşeye sert şutunda Volkan hemen önünde seken topu yumruklasa da meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ekrem kan xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener x, Skrtel xxx, Kjaer xx, Hasan Ali xx, Lens xxx, Josef De Souza x, Mehmet Topal xxx, Alper x, Sow x, Robin van Persie xx

Yedekler: Ertuğrul, Ozan, Volkan, İsmail, Neustadter, Salih Uçan, Aatif

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Uğur Uçar xxx, Bekir xx, Epureanu xx, Alpaslan xx, Mossoro xx, Attamah xxx, Emre xxx, Cengiz x, Visca xxx, Adebayor xx

Yedekler: Ufuk, Yalçın, Ferhat, Napoleoni, Mustafa, Mahmut, Holmen

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Emre Belözoğlu (dk. 43) (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Uğur Uçar (Medipol Başakşehir)

(Doğan Gündoğdu - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)