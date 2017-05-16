İlk yarıda tek gol var

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Atiker Konyaspor rakibi Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un penaltıdan bulduğu golle 1-0 tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Atiker Konyaspor rakibi Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un penaltıdan bulduğu golle 1-0 tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içinde sert şutunu yumruklayarak uzaklaştıran Kasımpaşa kalecisi Ramazan'ın gönderdiği topu önünde bulan Ali Çamdalı'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak Veigneau'nun eline değdi. Hakem Ala Palabıyık bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Bajic, sol ayağıyla plase bir vuruş yaparak top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-0

36. dakikada orta sahadan gönderilen uzun pasla defansın arkasına sarkan Turgut Doğan Şahin yanındaki rakibi Volkan Fındıklı'nın düşmesiyle müsait pozisyonda ceza alanında çektiği şutu kaleci Serkan kornere gönderdi.

40. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Fofana'nın pasında Skubic verkaç yaparak topu tekrar Fofana'ya verdi. Fofana'nın şutunu kaleci Ramazan kornere çeldi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kerem Ersoy xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Jonsson xx, Ali Turan xx, Douglas xx, Ali Çamdalı xx, Volkan Fındıklı xx, Ömer Ali xx, Hadziahmetovic xx, Fofana xx, Bajic xx

Yedekler: Kaya, Selim Ay, Milosevic, Mbamba, Emre Can, Meha, Hora

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Kasımpaşa: Ramazan x, Popov x, Veysel x, Titi x, Veigneau x, Abdullah Durak x, Sadiku x, Pavelka x, Castro x, Eduok x, Turgut Doğan x

Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Tunay, Hasan Bilal, Guanca, Mustafa Batuhan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Gol: Bajic (dk. 18 pen.) (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Veigneau, Castro (Kasımpaşa), Skubic (Konyaspor)

(H.İbrahim Parlak - Mustafa Beşer /İHA)