İlk yarıda tek gol var

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar 10. dakikada Talisca'nın ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışı sol çaprazında buluşan Quaresma'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 25. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Quaresma'nın trivela vuruşunda top yandan dışarı gitti. 36. dakikada sağ kanattan Ansarifard'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Cambiasso'nun kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-0 41. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.