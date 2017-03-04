İlk yarıda tek gol var

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Arena'da Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Arena'da Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol kanatta bulunan Edomwonyi'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kweuke'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

13. dakikada Quaresma'nın ceza yayı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

38. dakikada Recep Niyaz'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta Marcelo'ya çarpan top, kalenin üzerinden kornere gitti.

40. dakikada Adriano'nun sol kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde bulunan Cenk'i geçen top arka direkte bulunan Gökhan Gönül'de kaldı. Gökhan'ın arka direğe yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



KÜNYE

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, İsmail Şencan xx, Serlan Çimen xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Marcelo xx, Atınç xx, Adriano xx, Oğuzhan xx, Atiba xx, Quaresma xx, Babeş xx, Talisca xx, Cenk Tosun xx

Yedekler: Tolga, Beck, Mitrovic, Aras, Gökhan İnler, Tolgay, Aboubakar

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Çaykur Rizespor: Diallo xx, Orhan xx, Yaakoubi xx, Oboabona xx, Dhurgham Ismail xx, Saadane xx, Robin Yalçın xx, Igiebor xx, Recep Niyaz xx, Kweuke xx, Edomwonyi xx

Yedekler: Gökhan Akkan, Fink, Jantscher, Özgür, Tuzsynski, Oğulcan, Oğuz Han

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Gökhan Gönül (dk. 40) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Gökhan Günül, Atınç, Quaresma (Beşiktaş), (Yaakoubi) (Çaykur Rizespor)

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort / İHA)