11.02.2017 16:53 İlk yarıda tek gol var

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada orta sahadaki Uğur Demirok'un uzun pasıyla ceza sahasına giren Olcay Şahan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 0-1

37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Webo, ilk pozisyonda şutunu atamayınca topu Ndiaye'ye aktardı. Ndiaye'nin şutunda kaleci Onur'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

40. dakikada Musa Çağıran orta sahadan aldığı topla bir süre ilerledikten sonra ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Onur, sağına uzanarak topu son anda kornere çeldi.



Stat: Osmanlı

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, Hakan Yemişken xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Numan Çürüksu xx, Aykut Demir x, Muhammed Bayır xx, Mehmet Güven x, Musa Çağıran xx, Regattin xx, Ndiaye xx, Bifouma xx, Webo xx

Yedekler: Hakan Arıkan, Szukala, Koray Altınay, Erdal Kılıçaslan, Martins, Rusescu, Delarge

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Trabzonspor: Onur Kıvrak xx, Pereira xx, Uğur Demirok xx, Durica xx, Mas xx, Onazi xx, Okay Yokuşlu xx, Olcay Şahan xxx, Castillo xx, Yusuf Yazıcı xx, N'Doye xx

Yedekler: Esteban, Zeki Yavru, Medjani, Mustafa Akbaş, Rodallega, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Olcay Şahan (dk. 16) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Aykut Demir, Musa Çağıran (Osmanlıspor)

(Uğur Kan Yüksek / İHA)

