İlk yarıda tek gol var

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada orta sahadaki Uğur Demirok'un uzun pasıyla ceza sahasına giren Olcay Şahan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 0-1
37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Webo, ilk pozisyonda şutunu atamayınca topu Ndiaye'ye aktardı. Ndiaye'nin şutunda kaleci Onur'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.
40. dakikada Musa Çağıran orta sahadan aldığı topla bir süre ilerledikten sonra ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Onur, sağına uzanarak topu son anda kornere çeldi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, Hakan Yemişken xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Numan Çürüksu xx, Aykut Demir x, Muhammed Bayır xx, Mehmet Güven x, Musa Çağıran xx, Regattin xx, Ndiaye xx, Bifouma xx, Webo xx
Yedekler: Hakan Arıkan, Szukala, Koray Altınay, Erdal Kılıçaslan, Martins, Rusescu, Delarge
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Trabzonspor: Onur Kıvrak xx, Pereira xx, Uğur Demirok xx, Durica xx, Mas xx, Onazi xx, Okay Yokuşlu xx, Olcay Şahan xxx, Castillo xx, Yusuf Yazıcı xx, N'Doye xx
Yedekler: Esteban, Zeki Yavru, Medjani, Mustafa Akbaş, Rodallega, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Olcay Şahan (dk. 16) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Aykut Demir, Musa Çağıran (Osmanlıspor)
(Uğur Kan Yüksek / İHA)