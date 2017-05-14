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İlk yarıda tek gol
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İlk yarıda tek gol

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantepspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantepspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Ev sahibi Gaziantepspor yönetimi ile özel güvenlik firmasının anlaşmazlığı üzerine, özel güvenlik karşılaşmada görev almadı, bunun yerine bin polis görev aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada Sneider'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Sinan kafayı vurdu top yandan auta çıktı.
23. dakikada Sneider'in pasıyla Sinan bekletmeden vurdu, top yan direğe çarpıp dışarı çıktı.
25. dakikada Sneider'in ceza sahası içinden plaseyle sol köşeye attığı şutta top yandan auta çıktı.
31. Dakikada Josue'nin ceza sahası dışından sert şutu top kalecinin solundan köşeye giderek gol oldu. 0-1

KÜNYE
Stat: Gaziantep Kalyon Arena
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Erdem Bayık xx
Gaziantepspor: Paulo Victor xx, Barış xx, Wallace Reis xx, Musa xx, Pedroso xx, Fatau xx, Thiam xx, İlhan Parlak xx, Doğanay xx, Orkan xx, Ghilas xx
Yedekler: Gökhan, Abdulkadir, Angan, Kangwa, Ben Hatira, Gonzalez
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Galatasaray: Muslera xx, Ahmet Çalık xx, Selçuk İnan xx, Sneider xx, Podolski xx, Linnes xx, Sinan Gümüş xx, Bruma xx, Semih Kaya xx, Josue xx, Sabri xx
Yedekler: Cenk Gönen, Koray Günter, Garry Rodrigues, De Jong, Birhan Vatansever, Eren Derdiyok
Teknik Direktör: İgor Todur
(Lider Olgun - Serhat Demir/İHA)

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