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İlk yarıda eşitlik vardı
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İlk yarıda eşitlik vardı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, kendi evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, kendi evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Carole'nin ortaladığı topa ceza sahası içinde iyi yükselen Josue'nin kafa vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
8. dakikada sol kanattan Mehmet Uslu'nun ceza sahası içine gönderdiği topa hareketlenen Skubic'in kafayla indirdiği pasında penaltı noktasına inen top Bajic'in vuruşunda az farkla auta gitti.
33. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Deni Milosevic'in ceza sahası içine gönderdiği ortada topla buluşan Nejc Skubic'in pasında Rijad Bajic'in müdahalesi yetersiz kalınca sarı kırmızılı savunma topu uzaklaştırdı.
38. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında sol kanattan Mehmut Uslu'nun ceza sahasına içine gönderdiği topla arka direkte boş durumda buluşan Skubic'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

KÜNYE
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx
Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Mehmet Uslu xx, Ali Turan xx, Jagos Vukovic xx, Nejc Skubic xx, Jens Jonsson xx, Ömer Ali xx, Ali Çamdalı xx, Deni Milosevic xx, Dimitar Rangelov xx, Riad Bajic xx
Yedekler: Kaya Tarakçı, Volkan Fındıklı, Hadziahmetovic, Can Demir, Fofana, Halil İbrahim, Hora
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Galatasaray: Muslera xx, Martin Linnes xx, Hakan Balta xx, Semih Kaya xx, Lionel Carole xx, Selçuk İnan xx, Sabri Sarıoğlu xx, Nigel De Jong xx, Josue xx, Wesley Sneijder xx, Eren Derdiyok xx
Yedekler: Batuhan, Ahmet Çalık, Podolski, Rodrigues, Berk İsmail, Kerem Çalışkan, Birhan Vatansever
Teknik Direktör: Johannes Riekerink
Sarı kartlar: Ali Turan (Konyaspor), Sneijder (Galatasaray)
(Mustafa Beşer - Selman Ayas / İHA)
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