14.01.2017 20:02 İlk yarıda eşitlik vardı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, kendi evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, kendi evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Carole'nin ortaladığı topa ceza sahası içinde iyi yükselen Josue'nin kafa vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

8. dakikada sol kanattan Mehmet Uslu'nun ceza sahası içine gönderdiği topa hareketlenen Skubic'in kafayla indirdiği pasında penaltı noktasına inen top Bajic'in vuruşunda az farkla auta gitti.

33. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Deni Milosevic'in ceza sahası içine gönderdiği ortada topla buluşan Nejc Skubic'in pasında Rijad Bajic'in müdahalesi yetersiz kalınca sarı kırmızılı savunma topu uzaklaştırdı.

38. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında sol kanattan Mehmut Uslu'nun ceza sahasına içine gönderdiği topla arka direkte boş durumda buluşan Skubic'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



KÜNYE

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Mehmet Uslu xx, Ali Turan xx, Jagos Vukovic xx, Nejc Skubic xx, Jens Jonsson xx, Ömer Ali xx, Ali Çamdalı xx, Deni Milosevic xx, Dimitar Rangelov xx, Riad Bajic xx

Yedekler: Kaya Tarakçı, Volkan Fındıklı, Hadziahmetovic, Can Demir, Fofana, Halil İbrahim, Hora

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Galatasaray: Muslera xx, Martin Linnes xx, Hakan Balta xx, Semih Kaya xx, Lionel Carole xx, Selçuk İnan xx, Sabri Sarıoğlu xx, Nigel De Jong xx, Josue xx, Wesley Sneijder xx, Eren Derdiyok xx

Yedekler: Batuhan, Ahmet Çalık, Podolski, Rodrigues, Berk İsmail, Kerem Çalışkan, Birhan Vatansever

Teknik Direktör: Johannes Riekerink

Sarı kartlar: Ali Turan (Konyaspor), Sneijder (Galatasaray)

(Mustafa Beşer - Selman Ayas / İHA)

