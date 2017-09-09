09.09.2017 17:56 İlk yarıda eşitlik var

Süper Lig'in 4. haftasında Kardemir Karabükspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Süper Lig'in 4. haftasında Kardemir Karabükspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Babel'in ara pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Negredo'nun son çizgiden yaptığı ortada Talisca'nın vuruşunu defans uzaklaştırdı.

10. dakikada Babel'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Negredo bekletmeden topu Talisca'ya verdi. Talisca'nın sağ ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Rybka kurtardı.

21. dakikada Oğuzhan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Caner'in bekletmeden yaptığı ortaya Talisca'nın penaltı noktasından yaptığı vuruşta top defanstan döndü.

25. dakikada Oğuzhan'ın ara pasında ceza alanının sağında topla buluşan Babel, topu kalecinin üzerinden aşırttı. Ancak araya giren Dany Nounkeu meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

31. dakikada sağ kanatta Yatabare'nin pasıyla topla buluşan Cristian Tanase'nin dar açıdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.



---KÜNYE---

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Cem Satman xx, Serkan Olguncan xx

Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Papp xx, Kerim xx, Dany xx, Barış xx, Ceyhun xx, Torje xx, Poko xx, Grozav xx, Yatabare xx

Yedekler: Çağlar, Tayyib, Gaman, Hasan, İshak, Osman, İlhan, Bliznichenko, Seleznyov

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Beşiktaş: Fabri xx, Necip xx, Pepe xx, Tosic xx, Caner xx, Tolgay xx, Oğuzhan xx, Lens xx, Talisca xx, Babel xx, Negredo xx

Yedekler: Tolga, Utku, Mitrovic, Medel, Querasma, Atiba, Okran, Mustafa, Cenk

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sarı kart: Tosic



