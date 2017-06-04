İlk yarıda eşitlik var

TFF 1. Lig Play-Off Final maçında Antalya'da oynanan Eskişehirspor-Göztepe maçının ilk yarısı 0-0 golsüz sona erdi.

TFF 1. Lig Play-Off Final maçında Antalya'da oynanan Eskişehirspor-Göztepe maçının ilk yarısı 0-0 golsüz sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada Erkan Zengin'in sol çaprazdan sert şutunu kaleci Günay tokatlayarak uzaklaştırdı.

12. dakikada Göztepe'de Tayfur'un sol kanattan ortasına kale sahasında Umut Nayir dokunurken kaleci Boffin topu son anda çıkardı.

13. dakikada Göztepe atağında Leo'nun ceza alanı dışından yaptığı sert şut az farkla auta gitti.

23. dakikada Göztepe atağında Jahovic ceza sahası önünde topu iyi kontrol edip yere inmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarıya gitti.

40. dakikada Bruno Mezenga'nın uzaktan sert şutunu kaleci Günay yumruklayarak uzaklaştırdı.

41. dakikada Göztepe'de kazanılan serbest vuruşta Tanju ceza alanı altı pas içerisine ortasını yaptı. Gelen ortaya Umut Nayir kafayı vururken Eskişehirspor kalecisi Boffin topu son anda kornere çeldi.

43. dakikada Erkan Zengin'in ceza alanı içerisinden yaptığı sert vuruş kalenin üzerinden auta çıktı.

45+11. dakikada Göztepe'de ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Jahovic geçti. Jahovic'in sert vuruşu barajı geçerken kaleci Boffin topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

45+13. dakikada Jahovic'in sağ çaprazdan altı pas içerisine yaptığı ortaya Umut Nayir vurdu ve top üst direkten oyun alanına geri döndü.



---KÜNYE---

Stat: Antalya

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Cem Satman xx, Kerem Ersoy xx

Eskişehirspor: Boffin xx, Kamil Ahmet xx, Hakan Çinemre xx, Uğur İnceman xx, Tarık Çamdal xx, Hasan Hüseyin xx, Hürriyet xx, Dorukan xx, Erkan Zengin xx, Ofoedu xx, Bruno Mezenga xx

Yedekler: Kayacan, Axel Meye, Bilal Aziz, Semih Şentürk, Aykut, Akaminko, Ramazan

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Göztepe: Günay xx, Tanju xx, Emre Can xx, Leo xx, Canberk xx, segbefia xx, Gosso xx, Tayfur xx, Halil Akbunar xx, Jahovic xx, Umut Nayir xx

Yedekler: Mehmet Göktuğ, Emre Aygün, Kobakhıdze, Sinan Özkan, Murat Akın, Lokman Gör, Gençer Cansev

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Sarı kartlar: Ofoedu (Eskişehirspor), Mehmet Göktuğ (Göztepe)

(Adem Akalan - Cafer Eser / İHA)