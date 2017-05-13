İlk yarıda eşitlik var

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR 7. dakikada sol taraftan Motta'nın ortasında altıpas üzerinde Sandro'nun kafa vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı çeldi. 16. dakikada Sandro'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Volkan'da kaldı. 26. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Emenike'nin kafa vuruşunda top, sol direğin yanından dışarı gitti.
Stat: Ülker Hakemler: Mete Kalkavan xx, Esat Sancaktar xx, Süleyman Özay xx Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Ozan Tufan xx, Simon Kjaer xx, Neustadter xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Alper Potuk xx, Lens xx, Mehmet Topal xx, Salih Uçan xx, Sow xx, Emenike xx Yedekler: Ertuğrul, İsmailx Yiğithan, Aatif, Stoch, Volkan Şen, Robin van Persie Teknik Direktör: Dick Advocaat Antalyaspor: Ferhat xx, Celustka xx, Motta xx, Diego Angelo xx, Salih Dursun xx, Sandro xx, Charles xx, Serge Mbilla Etame xx, El Kabir xx, Deniz Kadah xx, Eto'o xx Yedekler: Fornezzi, Sakıb Aytaç, Chico, Campos, Harun, Serdar, Emre Güral Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Sarı kartlar: Neustadter, Alper (Fenerbahçe), El Kabir, Serge Mbilla Etame, Celutska (Antalyaspor) (Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)
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