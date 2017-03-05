Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İlk yarıda eşitlik var
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İlk yarıda eşitlik var

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe evinde Osmanlıspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe evinde Osmanlıspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında Regattin'in kullandığı frikikte meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
6. dakikada sağ kanattan Lens'in ortaladığı topa arka direkte müsait pozisyonda Mehmet Topal'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
13. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Regattin'in sert şutunda Fabiano topu köşeden kornere çeldi.
30. dakikada ceza sahası dışından Thiago Pinto'nun direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta Fabiano topu direğin dibinde kontrol etti.
35. dakikada Alper Potuk'un ortaladığı topa arka direkte Skrtel'in kafasıyla indirdiği topla buluşan Josef de Souza'nın vuruşunda kaleci meşin yuvarlağa son anda uzanarak oyun alanına çeldi.

Stat: Ülker
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Volkan Narinç xx
Fenerbahçe: Fabiano xxx, Şener x, Kjaer x, Skrtel xx, Hasan Ali x, Lens xx, Ozan x, Mehmet Topal xxx, Souza x, Alper Potuk x, Fernandao x
Yedekler: Ertuğrul, Van Persie, Sow, Volkan Şen, İsmail Köybaşı, Neustadter, Aatif
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Osmanlıspor: Karcemarkas xx, Vrsjacevic xx, Numan xx, Prochazka xx, Pinto xxx, Moreira xx, Musa xx, Adam Maher xx, Regattin xxx, N'diaye xxx, Bifouma xx
Yedekler: Hakan Arıkan, Koray, Erdal, Aykut, Webo, Muhammed, Rusescu
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Sarı kartlar: Souza, Lens (Fenerbahçe), Pinto (Osmanlıspor)
(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kocaeli'de fabrika yangını
Şampiyonaya Ayşe Begüm Onbaşı damgası
Milli atlet Yasemin Can Avrupa ikincisi
Bakan Avcı: Asıl zenginlik kültür zenginliğidir
Fenerbahçe galibiyeti hatırladı
Diyarbakır Lice'de PKK'ya büyük operasyon!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Adil Gür'den yeni anket: Yüzde 87.9'u buldu
Adil Gür'den yeni anket: Yüzde 87.9'u buldu
Esed rejimine ait uçağın düşme anı!
Esed rejimine ait uçağın düşme anı!
Erdoğan: Deniz Yücel, PKK'lı bir Alman ajanı!
Erdoğan: Deniz Yücel, PKK'lı bir Alman ajanı!
Erdoğan: Dünyaya rezil rüsva edeceğiz!
Erdoğan: Dünyaya rezil rüsva edeceğiz!
İşte düşen savaş uçağının pilotu! Bu halde bulundu
İşte düşen savaş uçağının pilotu! Bu halde bulundu
Soylu'dan HDP'ye tepki: PKK'nın mühimmatını onlar saklıyor
Soylu'dan HDP'ye tepki: PKK'nın mühimmatını onlar saklıyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kocaeli'de fabrika yangını
Kocaeli'de fabrika yangını
Şampiyonaya Ayşe Begüm Onbaşı damgası
Şampiyonaya Ayşe Begüm Onbaşı damgası
Milli atlet Yasemin Can Avrupa ikincisi
Milli atlet Yasemin Can Avrupa ikincisi
Bakan Avcı: Asıl zenginlik kültür zenginliğidir
Bakan Avcı: Asıl zenginlik kültür zenginliğidir
Fenerbahçe galibiyeti hatırladı
Fenerbahçe galibiyeti hatırladı
Diyarbakır Lice'de PKK'ya büyük operasyon!
Diyarbakır Lice'de PKK'ya büyük operasyon!
Kadıköy'de Webo sesleri
Kadıköy'de Webo sesleri
Fernandao ıslıklandı, Topal tribünleri susturdu
Fernandao ıslıklandı, Topal tribünleri susturdu
Ölüm üniversiteli Burcu'yu kaldırımda yakaladı
Ölüm üniversiteli Burcu'yu kaldırımda yakaladı
2. Lig maçında saha karıştı
2. Lig maçında saha karıştı
Otogarda 'kan davası' cinayeti
Otogarda 'kan davası' cinayeti
Kadıköy'de tribünler ikiye bölündü
Kadıköy'de tribünler ikiye bölündü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English