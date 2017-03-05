İlk yarıda eşitlik var

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe evinde Osmanlıspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe evinde Osmanlıspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında Regattin'in kullandığı frikikte meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. 6. dakikada sağ kanattan Lens'in ortaladığı topa arka direkte müsait pozisyonda Mehmet Topal'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 13. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Regattin'in sert şutunda Fabiano topu köşeden kornere çeldi. 30. dakikada ceza sahası dışından Thiago Pinto'nun direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta Fabiano topu direğin dibinde kontrol etti. 35. dakikada Alper Potuk'un ortaladığı topa arka direkte Skrtel'in kafasıyla indirdiği topla buluşan Josef de Souza'nın vuruşunda kaleci meşin yuvarlağa son anda uzanarak oyun alanına çeldi.
Stat: Ülker Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Volkan Narinç xx Fenerbahçe: Fabiano xxx, Şener x, Kjaer x, Skrtel xx, Hasan Ali x, Lens xx, Ozan x, Mehmet Topal xxx, Souza x, Alper Potuk x, Fernandao x Yedekler: Ertuğrul, Van Persie, Sow, Volkan Şen, İsmail Köybaşı, Neustadter, Aatif Teknik Direktör: Dick Advocaat Osmanlıspor: Karcemarkas xx, Vrsjacevic xx, Numan xx, Prochazka xx, Pinto xxx, Moreira xx, Musa xx, Adam Maher xx, Regattin xxx, N'diaye xxx, Bifouma xx Yedekler: Hakan Arıkan, Koray, Erdal, Aykut, Webo, Muhammed, Rusescu Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay Sarı kartlar: Souza, Lens (Fenerbahçe), Pinto (Osmanlıspor) (Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın / İHA)
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