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İlk yarıda 4 gol var
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İlk yarıda 4 gol var

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Sneijder'in sol kanada attığı pasa Bruma hareketlendi. Bruma'nın pasında ceza alanı içerisi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Podolski'nin vuruşu yandan auta gitti.
14. dakikada Sneijder'in pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Bruma, dönerek sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
17. dakikada Wesley Sneijder'ın pasıyla sol çaprazdan ceza alanı içine giren Bruma, pasını Lukas Podolski'ye çıkardı. Podolski'nin penaltı noktasının yanından yaptığı vuruşta Darko Lazic kale çizgisi üzerinden topu çıkartırken dönen topu kontrol eden Sinan Gümüş sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-2
24. dakikada Emre Akbaba'nın uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan N'Sakala, ceza alanı içine girmeden pasını Love'a çıkardı. Deneyimli oyuncu Love, Semih Kaya'dan topu kurtardıktan sonra altıpas önünde vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 1-2
27. dakikada Linnes'in sol kanattan yerden pasına Sinan Gümüş'ün altı pas kale çizgisi üzerinden gelişine sert şutu filelerle buluştu. 1-3
40. dakikada Selçuk'un mükemmel pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bruma'nın yaptığı vuruşta kaleci Haydar topu son anda kornere çeldi.

---KÜNYE---
Stat: Bahçeşehir Okulları Stadı
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İlker Takpak xx
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Lazıc xx, Tzavellas xx, Sackey xx, N'Sakala xx, Efecan xx, Emre Akbaba xx, Candeias xx, Fernandes xx, Vagner Love xx
Yedekler: Zlamal, Berkan Emir, Birol Parlak, Landel, Emre Nefiz, Taha, Cenk Ahmet
Teknik Direktör: Safet Susic
Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Semih xx, Ahmet xx, Linnes xx, Selçuk xx, Tolga xx, Sinan xxx, Sneijder xxx, Bruma xxx, Podolski xx
Yedekler: Eray, Yasin, Eren, Rodrigues, Hakan Balta, Carole, Josue
Teknik Direktör: Igor Tudor
Goller: Bruma (dk. 14), Sinan Gümüş (dk. 17 ve 27) (Galatasaray), Love (dk. 24) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı Kartlar: Fernandes, Love (Aytemiz Alanyaspor), Sneijder, Selçuk (Galatasaray)
(Adem Akalan - Erdal Anak / İHA)

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