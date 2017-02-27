İlk yarıda 3, ikinci yarıda 4 yıldız

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Beşiktaş maçının ilk yarısında 3 yıldızlı formayla sahaya çıktı. İkinci yarıda bu hata fark edildi ve Podolski, 4 yıldızlı formayı giydi.
Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Beşiktaş maçının ilk yarısında 3 yıldızlı formayla sahaya çıktı. İkinci yarıda bu hata fark edildi ve Podolski, 4 yıldızlı formayı giydi. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırladığı dev derbide forma krizi yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın Alman yıldızı Lukas Podolski, mücadelenin ilk yarısında 3 yıldızlı formayla sahada yer aldı. Bu durum devre arasında anlaşılırken, formasını değiştiren Podolski, ikinci yarıda 4 yıldızlı formayla mücadelesine devam etti.
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