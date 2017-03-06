İlk yarıda 3 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşma öncesi tribünde yer alan ve Antalyaspor taraftarı sevgililer Osman Emir ve Rabia Aslan'ı anlatan bir klip yayınlandı. Klibin ardından Osman Emir "Rabia Benimle Evlenir misin?" yazılı pankart açarak sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Aslan, teklifi kabul ederek Osman Emir'e sarıldı ve tribünde nişan yüzükleri takıldı. Genç çifti, taraftarlar ve Antalyasporlu oyuncular alkışlarla tebrik etti.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Bruma sol kanattan taşıdığı topla ceza sahası kale çizgisine iner inmez yerden ortasını gönderdi. Topu önünde bulan Josue'nın defansa rağmen yaptığı vuruşu kaleci kurtardı.

7. dakikada Diego'nun defansın arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Mbilla'nın şutu defansa da çarparak az farkla üstten auta gitti.

24. dakikada Bruma, Josue ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bekletmeden sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top kalecinin sağından ağlara gitti. 0-1

28. dakikada Celutska'nın ceza sahasına ortasında defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Dieogo'nun sert şutu üstten auta gitti.

36. dakikada Josue'nin pasında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Eren Derdiyok'un sert şutu kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 0-2

44. dakikada Chedjou'nun ayağından kaptığı topta kaleci ile karşı karşıya kalan Mbilla, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2



Stat: Antalya

Hakemler: Ali Palabıyık x, Baki Tuncay Akkın x, Serkan Olguncan x

Antalyasppor: Fornezzi x, Sakıp x, Diego x, Chico x, Celutska x, Salih x, Charles x, Danilo x, Deniz Kadah x, Serdar Özkan x, Mbilla xx

Yedekler: Ferhat, Horic, Zeki, Makoun, Sandro, Drole, Emre Güral

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Galatasaray: Muslera x, Carole x, Ahmet x, Chedjou x, Semih x, Tolga x, Selçuk x, Josue xx, Yasin x, Bruma xx, Eren xx

Teknik Direktör: Igor Tudor

Yedekler: Cenk, Linnes, Hakan, Cavanda, Sabri, Rodrigues, Sinan

Teknik Direktör: Igor Tudor

Goller: Bruma (dk. 24), Eren Derdiyok (dk. 36) (Galatasaray), Mbilla (dk. 44) (Antalyaspor)

Sarı kart: Buruma (Galatasaray)

(İsa Akar-Cafer Eser-Adem Akalan/İHA)