Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İlk yarıda 3 gol vardı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İlk yarıda 3 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşma öncesi tribünde yer alan ve Antalyaspor taraftarı sevgililer Osman Emir ve Rabia Aslan'ı anlatan bir klip yayınlandı. Klibin ardından Osman Emir "Rabia Benimle Evlenir misin?" yazılı pankart açarak sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Aslan, teklifi kabul ederek Osman Emir'e sarıldı ve tribünde nişan yüzükleri takıldı. Genç çifti, taraftarlar ve Antalyasporlu oyuncular alkışlarla tebrik etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Bruma sol kanattan taşıdığı topla ceza sahası kale çizgisine iner inmez yerden ortasını gönderdi. Topu önünde bulan Josue'nın defansa rağmen yaptığı vuruşu kaleci kurtardı.
7. dakikada Diego'nun defansın arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Mbilla'nın şutu defansa da çarparak az farkla üstten auta gitti.
24. dakikada Bruma, Josue ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bekletmeden sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top kalecinin sağından ağlara gitti. 0-1
28. dakikada Celutska'nın ceza sahasına ortasında defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Dieogo'nun sert şutu üstten auta gitti.
36. dakikada Josue'nin pasında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Eren Derdiyok'un sert şutu kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 0-2
44. dakikada Chedjou'nun ayağından kaptığı topta kaleci ile karşı karşıya kalan Mbilla, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Antalya
Hakemler: Ali Palabıyık x, Baki Tuncay Akkın x, Serkan Olguncan x
Antalyasppor: Fornezzi x, Sakıp x, Diego x, Chico x, Celutska x, Salih x, Charles x, Danilo x, Deniz Kadah x, Serdar Özkan x, Mbilla xx
Yedekler: Ferhat, Horic, Zeki, Makoun, Sandro, Drole, Emre Güral
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Galatasaray: Muslera x, Carole x, Ahmet x, Chedjou x, Semih x, Tolga x, Selçuk x, Josue xx, Yasin x, Bruma xx, Eren xx
Teknik Direktör: Igor Tudor
Yedekler: Cenk, Linnes, Hakan, Cavanda, Sabri, Rodrigues, Sinan
Teknik Direktör: Igor Tudor
Goller: Bruma (dk. 24), Eren Derdiyok (dk. 36) (Galatasaray), Mbilla (dk. 44) (Antalyaspor)
Sarı kart: Buruma (Galatasaray)
(İsa Akar-Cafer Eser-Adem Akalan/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Sayın Bahçeli çok anlamlı bir açıklama yaptı'
Ekmek fabrikasında yangın
Tribünde evlenme teklifi
Bakan Özlü açıkladı: 460 bin 167 işletme hak kazandı
İlk yarıda 3 gol vardı
Trump'tan 6 ülkeye vize sınırlaması
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan Almanya'ya mesaj: Ben istersem gelirim!
Erdoğan'dan Almanya'ya mesaj: Ben istersem gelirim!
Merkel'den Erdoğan'a Nazi cevabı!
Merkel'den Erdoğan'a Nazi cevabı!
Kılıçdaroğlu'ndan bir büyük gaf daha!
Kılıçdaroğlu'ndan bir büyük gaf daha!
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırı uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırı uyarısı
15 Temmuz'da darbeyi erkene aldıran isim belli oldu
15 Temmuz'da darbeyi erkene aldıran isim belli oldu
Terör örgütü PYD, El Bab'da Türk askerine saldırdı
Terör örgütü PYD, El Bab'da Türk askerine saldırdı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Sayın Bahçeli çok anlamlı bir açıklama yaptı'
'Sayın Bahçeli çok anlamlı bir açıklama yaptı'
Ekmek fabrikasında yangın
Ekmek fabrikasında yangın
Tribünde evlenme teklifi
Tribünde evlenme teklifi
Bakan Özlü açıkladı: 460 bin 167 işletme hak kazandı
Bakan Özlü açıkladı: 460 bin 167 işletme hak kazandı
İlk yarıda 3 gol vardı
İlk yarıda 3 gol vardı
Trump'tan 6 ülkeye vize sınırlaması
Trump'tan 6 ülkeye vize sınırlaması
Antalyaspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Antalyaspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN
23 kişiye FETÖ'den tutuklama
23 kişiye FETÖ'den tutuklama
Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun tarihi gafını yorumladı
Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun tarihi gafını yorumladı
Ankara'da bu tarihte bu yollara dikkat !
Ankara'da bu tarihte bu yollara dikkat !
Anadolu Ajansı Cumhurbaşkanı muhabiri 'ByLok'cu çıktı
Anadolu Ajansı Cumhurbaşkanı muhabiri 'ByLok'cu çıktı
Başbakan Yıldırım'dan çok önemli açıklamalar
Başbakan Yıldırım'dan çok önemli açıklamalar

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English