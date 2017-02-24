Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İlk yarıda 3 gol vardı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İlk yarıda 3 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-1 konuk ekip Kayserispor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-1 konuk ekip Kayserispor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada gelişen atakta Özgür Çek'in ceza sahası içinde Igiebor'a pasladığı topu, Igiebor altıpasın içinde bulunan Kweuke ile buluşturdu. Topu filelerle buluşturan Kweuke takımı adına ilk golü kaydetti. 1-0
15. dakikada konuk ekip Kayserispor'un kazandığı köşe vuruşunda Güray Vural topu kısa pasla Deniz Türüç'e aktardı. Deniz'in ortasında ceza sahası içinde Lawal kafa ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
23. dakikada ceza sahası sol çaprazından Özgür Çek'in ceza sahası içene gönderdiği serbest vuruşta savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırılamayan topla buluşan Kweuke kaleye vuruşunu yaptı ancak Kaleci Ahamada topu uzaklaştırdı.
43. dakikada Rotman'ın gönderdiği uzun pasta Umut Bulut kafa ile topu arka direğe indirdi. Önüne düşen topu Güray Vural ağlarla buluşturdu.1-2

Stat: Çaykur Didi Stadyumu
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ali Saygın Ögel xx, Erdinç Sezertam xx
Çaykur Rizespor: Diallo x, Oboabona xx, Ali Yakoubi xx, Igiebor x, Özgür xx, Jantscher x, Saadane x, Ahmet İlhan x, Recep x, Edomwonyi xx, Kweuke xx
Yedekler: Gökhan, Oğulcan, Orhan, Robin, Tuszynski, Petrucci, Ismael
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Kayserispor: Ahamada xx, Rotman xxx, Mabiala xx, Umut xxx, Deniz xx, Morais xx, Lawal xxx, Erkan xx, Hakan xx, Kana Bıyık xx, Güray xxx
Yedekler: Muammer, Ferreira, Levent, Samba Sow, Kubilay, Traore, Nguemo
Teknik Direktör: Hakan Ertürk
Goller: Kweuke (dk. 5) (Çaykur Rizespor), Lawal (dk. 15), Güray (dk. 43) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Edomwonyi (Çaykur Rizespor), Hakan (Kayserispor)
(Bayram Ali Sarı - Hasan Fehmi Demir /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Biz zengin, özgür ve hür bir ülke olmak zorundayız'
Oğuz Çetin imzayı attı
Kılıçdaroğlu'ndan Necmettin Erbakan hamlesi
Minibüsün çarptığı babaanne hayatını kaybetti
Kayserispor, Çaykur Rizespor'a acımadı
'Fırat Kalkanı Harekatı'nda planlanan hedeflere ulaşıldı'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İşte son referandum anketi
İşte son referandum anketi
Başbakan'dan Suriyeli talimatı! Bu tarihi bekleyin...
Başbakan'dan Suriyeli talimatı! Bu tarihi bekleyin...
El Bab'da bombalı araç saldırısı: 29 ölü
El Bab'da bombalı araç saldırısı: 29 ölü
Bakanlık düğmeye bastı! 3 bin personel alınacak
Bakanlık düğmeye bastı! 3 bin personel alınacak
El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi!
El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi!
'İki Türk askeri daha Yunanistan'a sığındı'
'İki Türk askeri daha Yunanistan'a sığındı'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Biz zengin, özgür ve hür bir ülke olmak zorundayız'
'Biz zengin, özgür ve hür bir ülke olmak zorundayız'
Oğuz Çetin imzayı attı
Oğuz Çetin imzayı attı
Kılıçdaroğlu'ndan Necmettin Erbakan hamlesi
Kılıçdaroğlu'ndan Necmettin Erbakan hamlesi
Minibüsün çarptığı babaanne hayatını kaybetti
Minibüsün çarptığı babaanne hayatını kaybetti
Kayserispor, Çaykur Rizespor'a acımadı
Kayserispor, Çaykur Rizespor'a acımadı
'Fırat Kalkanı Harekatı'nda planlanan hedeflere ulaşıldı'
'Fırat Kalkanı Harekatı'nda planlanan hedeflere ulaşıldı'
'Bu gerçek bir yükselme değil'
'Bu gerçek bir yükselme değil'
3 infaz koruma memuru FETÖ'den tutuklandı
3 infaz koruma memuru FETÖ'den tutuklandı
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
Ankara'da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara'da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Barzani'den kritik ziyaret öncesi Demirtaş bombası!
Barzani'den kritik ziyaret öncesi Demirtaş bombası!
'Münbiç'ten sonra hedef Rakka
'Münbiç'ten sonra hedef Rakka

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English