İlk yarıda 3 gol vardı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanan son karşılaşmada Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertli takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanan son karşılaşmada Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertli takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Van Persie'nin pasıyla hareketlenen Karavayev'in düzeltip vuruşunda top kaleci Kazım'da kaldı.

8. dakikada Karavayev, soldan hareketlenen Salih Uçan'ı iyi gördü. Bu futbolcu topla buluşur buluşmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Robin Van Persie'rir rakibini ekarte ederek ceza sahasına girer girmez vuruşunda top kalecide kaldı.

32. dakikada gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında soldan yapılan ortaya ceza sahası içindeki Bertuğ yükselip kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabiano kaldı.

36. dakikada Salih Uçan 2 rakibinden sıyrılıp yaptığı ortada Van Persie topu ağlara yolladı. 2-0

44. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına gelen Van Persie, yaptığı panenka vuruşuyla farkı 3'e çıkaran isim oldu. 3-0



Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Özgüç Türkalp xxx, Erdinç Sezertam xx, Osman Karakaş xx

Fenerbahçe: Fabiano xx, Savaş xx, İsmail x, Kadir Kaan xx, Yiğithan xx, Karavayev xx, Samed xx, Salih xxx, Caner xxx, Stoch x, Van Persie xxx

Yedekler: Ertuğrul, Neustadter, Erdi, Fernandao

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Amed Sportif Faaliyetler: Kazım xx, Ercüment xx, Erhan x, Şevket x, Şahin x, Bartu xx, Hakan xx, Yusuf xx, Berat x, Deniz xx, Bertuğ xx

Yedekler: Serkan, Kamil, Tekin, Oğuz, Okan, Mansur, Emre Tekin

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Salih (dk. 8), Van Persie (dk. 10, ve 44 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Yiğithan (Fenerbahçe)

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)