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İlk yarıda 3 gol var
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İlk yarıda 3 gol var

A Milli Takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki altıncı maçında Kosova ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı millilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

A Milli Takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki altıncı maçında Kosova ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı millilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanatta ortasında ön direkte Volkan Şen'in kafa vuruşunda top kaleci Samir Ujkani'nin sağından ağlarla buluştu. 0-1
17. dakikada Oğuzhan'ın ceza yayı gerisinden ortasında ceza sahası içerinde Volkan'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
22. dakikada Valon Berisha'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Amir Rrahmani'nin kafa vuruşumda top ağlara gitti. 1-1
31. dakikada Sekçuk'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Cengiz Ünder'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-2
39. dakikada Valon Berisha'nın sağ kanattan yaptığı ortada ön direkte topla buluşan Donis Avdijaj'ın kafa vuruşunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

---KÜNYE---
Stat: Loro Boriçi
Hakemler: Miroslav Zelinka xx, Ondrej Pelikan xx, Jan Patak xx
Kosova: Samir Ujkani xx, Amir Rrahmani xx, Fidan Aliti xx, Mergim Vojvoda xx, Alban Pnishi xx, Arber Zeneli xx, Enis Alushi xx, Valon Berisha xx, Hekuran Kryeziu xx, Donis Avdijaj xx, Atdhe Nuhiu xx
Yedekler: Adis Nurkovic, Bledar Hajdini, Lirim Kastrati, Avni Pepa, Besar Musolli, Bernard Berisha, Herolind Shala, Fanol Perdedaj, Milot Rashica, Vedat Muriqi, Besart Berisha
Teknik Direktör: Albert Bunjaki
Türkiye: Volkan Babacan xx, Gökhan Gönül xx, Hasan Ali Kaldırım x, Mehmet Topal x, Çağlar Söyüncü xx, Cengiz Ünder xx, Oğuzhan Özyakup xx, Selçuk İnan xx, Volkan Şen xx, Ozan Tufan xx, Burak Yılmaz xx
Yedekler: Berke Özer, Harun Tekin, Semih Kaya, İsmail Köybaşı, Ahmet Çalık, Yusuf Yazıcı, Emre Çolak, Yunus Mallı, Olcay Şahan, Cenk Tosun, Emre Mor, Enes Ünal
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Amir Rrahmani (dk. 22) (Kosova), Volkan Şen (dk. 6), Cengiz Ünder (dk. 31) (Türkiye)
Sarı kart: Burak Yılmaz (Türkiye)

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