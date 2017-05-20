İlk yarıda 3 gol var

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ceza sahası dışında Oğuzhan ile verkaç yaparak ceza sahası içerisi sol çaprazına kadar giren Aboubakar'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

3. dakikada Veigneau'nun sol kanattan kullandığı taç atışı sonrası yaşanan karambolde ceza sahası yayının gerisinde topu önüne alan Eduok'un sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

16. dakikada Babel'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın aşırtma vuruşunda kaleci Ramazan parmak ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortaladığı topa Aboubakar'ın vuruşunda kaleci Ramazan topu altıpasa çeldi. Tekrar topu önünde bulan Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

25. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortasında arka direkte Aboubakar'ın yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

32. dakikada Adriano'un sol kanattan ortaladığı top Popov'un eline çarptı ve hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi.

33. dakikada penaltı atışını kullanan Ricardo Quaresma meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 2-1

39. dakikada çalımlarla ceza sahasına kadar inen Babel'in yakın direk çizgisinde zor pozisyonda yaptığı plase vuruşta kaleci Ramazan topa son anda dokunarak oyun alanına çeldi.



---KÜNYE---

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Serkan Çınar xx, Kemal Yılmaz xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xxx, Marcelo xxx, Tosic x, Adriano xxx, Quaresma xxxx, Tolgay xx, Oğuzhan xxx, Babel xx, Talisca xx, Aboubakar xxx

Yedekler: Tolga, Necip, Cenk Tosun, Beck, Atınç, Gökhan İnler, Demba Ba

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov x, Titi xx, Veysel x, Veigneau xxx, Tunay x, Abdullah x, Sadiku x, Eduok xxx, Castro x, Batuhan x

Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Shala, Hasan Bilal, Guanca, Ahmed Ildız

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Aboubakar (dk. 2), Quaresma (dk. 33) (Beşiktaş), Eduok (dk. 3) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Abdullah Durak, Sadiku (Kasımpaşa)

(Doğan Gündoğdu - Uygar Aydın / İHA)