15.01.2017 20:06 İlk yarıda 3 gol var

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Adanaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk Adanaspor'un 1-2 üstünlüğü ile sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Adanaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk Adanaspor'un 1-2 üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Magaye'nin pasında ceza sahası içinde Cem önünde bulduğu topa bekletmeden vurdu kaleci Volkan meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

17. dakikada sağ kanattan Lens'in yaptığı ortada Fernandao ceza sahası içinde dokundu. Kaleci İtandje'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

23. dakikada Foguinho, Aatıf'tan kaptığı topla ilerledi. Bu futbolcunun ara pasında topa sahip olan Magaye, kaleci Volkan'ı geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

40. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Skrtel'in şutunda top kaleci İtandje'den döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mehmet Topal'ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-1

45+1. dakikada Magaye'nin pasında topla buluşan Glaison'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2



Stat: Ülker Arena

Hakemler: Serkan Çınar xxx, Serkan Ok xxx, Mehmet Cem Hanoğlu xxx

Fenerbahçe: Volkan x, Şener xx, Neustadter x, Skrtel x, Hasan Ali xx, Mehmet xxx (Karavayev dk. 44 ?), Ozan xx, Josef x, Lens xx, Chahechouhe x, Fernandao xx

Yedekler: Fabiano, İsmail, Yiğithan, Salih, Alper, Van Persie

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Adanaspor: İtandje xxx, Diago xxx, Ramos xx, Didi xx, Samican xxx, Cem xxx, Foguinho xxx, Bekir xx, Koman xxx, Gleison xx, Magaye xxx

Yedekler: Hayrullah, Viera, Emre, Ahmet Bahçıvan, Tevfik, Ahmet Dereli, Silva

Teknik Direktör: Levent Şahin

Goller: Magaye (dk. 23) (Adanaspor)

Sarı kart: Foguinho, Glaison (dk. 45+1) (Adanaspor), Mehmet Topal (dk. 40) (Fenerbahçe)

(Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)

