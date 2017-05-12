İlk yarıda 2 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Kayserispor-Atiker Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Kayserispor-Atiker Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı) 25. dakikada gelişen Kayserispor atağında sağ kanattan Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Mabiala'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0 31. dakikada gelişen Kayserispor atağında sol kanatta Sow'dan aldığı topla ceza sahasına sokulan Deniz'in sert vuruşunda top az farkla yandan auta gitti. 32. dakikada gelişen Kayserspor atağında ceza sahasına çalımlarla sokulan Welliton'un vuruşunda top kaleci Serkan'a çarparak kornere gitti. 35. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahasına yapılan ortayı Atiker Konyaspor defansı uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası önünde topu önünde bulan Deniz'in vuruşunda top kaleci Serkan'ın kucağında kaldı. 41. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında Fofana'nın ceza sahasına attığı ara topla buluşan Bajic'in vuruşunda direkten dönen top kaleci Ahamada'ya çarparak filelerle buluştu. 1-1
Stat: Kadir Has Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Hakan Yemişken xx Kayserispor: Ahamada x, Levent x, Rotman xx, Mabiala xxx, Sow xx, Umut xx, Deniz xxx, Welliton xx, Lawal xx, Erkan xx, Hakan xx Yedekler: Muammer, Varela, Nguemo, Mendes, Efe, Kana Bıyık, Güray Teknik Direktör: Mesut Bakkal Atiker Konyaspor: Serkan x, Volkan x, Selim x, Jonsson xx, Ali x, Bajic xx, Mbamba xx, Hadziahmetovic x, Fofana x, Meha x, Mehmet x Yedekler: Kaya, Abdülaziz, Ömer, Emre, Can, Hora, Mücahit Teknik Direktör: Aykut Kocaman Goller: Mabiala (dk. 25) (Kayserispor), Bajic (dk. 41) (Atiker Konyaspor) Sarı Kart: Hakan (Kayserispor) (Turan Bulut /İHA)
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