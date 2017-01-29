Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İlk yarıda 2 gol vardı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İlk yarıda 2 gol vardı

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada çalımlarla sağ kanattan ceza sahasına giren Lens'in çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.
11. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Varela'nın vuruşunda kaleci Volkan, meşin yuvarlağı kontrol etti.
17. dakikada sağ kanattan Lens'in kullandığı köşe atışında ön direkte Skertel'in şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
18. dakikada Güray'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Deniz'in kafa vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağa sahip oldu.
24. dakikada Lens'in ceza sahasına yaptığı ortada Fernandao'nun kafa vuruşunda kaleci Ahamada topu güçlükle çeldi.
26. dakikada sol kanattan Hasan Ali'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Mehmet Topal'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
33. dakikada ceza sahasında topla buluşan Deniz'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu Umut filelere gönderdi. 1-0
41. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Kayserispor defansının uzaklaştırmak istediği top Salih'e çarparak Mehmet Topal'ın önünde kaldı. Topal, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-1

Stat: Kadir Has
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Ok xx
Kayserispor: Ahamada xx, Hakan xx, Levent xx, Kana Bıyık xx, Erkan xx, Güray xx, Varela xx, Deniz xxx, Lawal xx, Rotman xx, Umut Bulut xx
Yedekler: Muammer, Anıl, Kubilay, Welliton, Umut Sönmez, Ngueamo
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Fenerbahçe: Volkan xx, Şener x, Hasan Ali xx, Skertel xx, Kjaer xx, Mehmet xxx, Alper xx, Josef de Souza x, Salih xx, Lens xx, Fernandao xx
Yedekler: Fabiano, Robin van Persie, Karavaiev, İsmail Köybaşı, Neustadter, Yiğithan, Aatıf
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Goller: Umut (dk. 33) (Kayserispor), Mehmet Topal (dk. 41) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Deniz, Erkan (Kayserispor), Alper (Fenerbahçe)
(Alparslan Ötüken - Turan Bulut / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan Arslan: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Van'da ele geçirildi!
Doğa yürüyüşünde dev Türk bayrağı açtılar
Demba Ba İstanbul'da
İlk yarıda 2 gol vardı
15 Temmuz Gazisi'ne Erdoğan sürprizi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan uyardı! Maalesef durumumuz çok kötü
Bakan uyardı! Maalesef durumumuz çok kötü
Ege'de kriz çıktı! Akar'ın ziyaretine Yunan engeli!
Ege'de kriz çıktı! Akar'ın ziyaretine Yunan engeli!
El Bab'da son durum! Kritik gelişmeler yaşanıyor
El Bab'da son durum! Kritik gelişmeler yaşanıyor
Türkiye'den Almanya'ya rest! Kesinlikle kabul edilemez
Türkiye'den Almanya'ya rest! Kesinlikle kabul edilemez
Dev anlaşma imzalandı! Türkiye ve İngiltere ortak savaş uçağı üretecek!
Dev anlaşma imzalandı! Türkiye ve İngiltere ortak savaş uçağı üretecek!
El Bab’dan acı haber geldi! Şehit ve yaralılar var
El Bab’dan acı haber geldi! Şehit ve yaralılar var
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan Arslan: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Bakan Arslan: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Van'da ele geçirildi!
Van'da ele geçirildi!
Doğa yürüyüşünde dev Türk bayrağı açtılar
Doğa yürüyüşünde dev Türk bayrağı açtılar
Demba Ba İstanbul'da
Demba Ba İstanbul'da
İlk yarıda 2 gol vardı
İlk yarıda 2 gol vardı
15 Temmuz Gazisi'ne Erdoğan sürprizi
15 Temmuz Gazisi'ne Erdoğan sürprizi
Eski Galatasaraylı karakolluk oldu
Eski Galatasaraylı karakolluk oldu
İki ismi takımda düşünmüyor
İki ismi takımda düşünmüyor
Uygun: Bunlarla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum
Uygun: Bunlarla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum
'2 bin kilometrelik bölgeyi terör unsurlarından temizledik'
'2 bin kilometrelik bölgeyi terör unsurlarından temizledik'
15 Temmuz gazileri de 'evet' diyecek
15 Temmuz gazileri de 'evet' diyecek
Ankara'da seyir halindeki dolmuş alev aldı
Ankara'da seyir halindeki dolmuş alev aldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English