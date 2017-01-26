İlk yarıda 2 gol vardı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Kayserispor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Kayserispor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 22. dakikada topla buluşan Sedat'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1 26. dakikada Guemo'nun pasında topla buluşan Erdem, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1 44. dakikada Muhammed Enes'in ara pasında topla buluşan Sedat'ın vuruşunu kaleci Muammer kurtardı.
Stat: Kadir Has Hakemler: Muammer xx, Douglas xx, Mabiala xx, Erkan Kaş xx, Hakan xx, Guemo xx, Kubilay xx, Deniz xx, Umut Sönmez xx, Erdem xx, Furkan Yaman xx Yedekler: Vedat, Anıl, Levent, Efe Halil, Welliton xx, Varela Teknik Direktör: Sergen Yalçın Beşiktaş: Utku xx, Mitrovic xx, Fatih Aksoy xx, Atınç xx, Rhodolfo xx, Veli Kavlak xx, Necip xx, Aras xx, Sedat xx, Gökhan İnler xx, Ömer Şişmanoğlu xx (Muhammed Enes dk. 15 xx) Yedekler: Hüseyin Yılmaz, Abdullah Çelik, Oğuzhan Aydoğan Teknik Direktör: Şenol Güneş Goller: Sedat (dk. 22) (Beşiktaş), Erdem (dk. 26) (Kayserispor) Sarı kart: Atınç (Beşiktaş)
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