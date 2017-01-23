İlk yarıda 2 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçının ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçının ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan arka direğe ortasına Talisca'nın kafa vuruşunu kaleci Zlamal kolaylıkla kontrol etti.

12. dakikada ceza alanı sağ çaprazda topu kontrol eden Querasma'nın uzak köşeye vuruşunu kaleci Zlamal uzanarak tuttu.

13. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın altı pasa ortasına iyi yükselip kafayı vuran Cenk Tosun topu ağlara gönderdi. 0-1

23. dakikada Beşiktaş sol kanadında topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç'ın, ceza alanına doğru ortasına ceza sahası içerisinde Vagner Love dokunamadı. Top ters taraftan tehlikeli bölgenin dışına çıktı.

23. dakikada Beşiktaş defansının yaptığı hatayla topu önüne alan Efecan Karaca, topu Vagner Love'ye attı. Vagnar Love, ceza sahası içi sol çaprazında kaleci Fabri'yi çalımladı ve topu yerden kaleye gönderdi. Love'un kaleye gönderdiği topu savunmada Dusko Tosic son anda uzaklaştırdı.

39. dakikada Tolgay Arslan'nın ara pasında topu önüne alan Babel, ceza alanı üzerinde kaleci Zlamal ve 2 Alanyasporlu oyuncuyu tek hareketle yere yatırarak topu ağlara gönderdi. 0-2



Stat: Bahçeşehir Okulları Arena

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Ali Saygın Ögel xx, İbrahim Bozbey xx

Aytemiz Alanyaspor: Zlamal xx, Cenk xx, Birol xx, Garcia xx, Berkan xx, Aissati xx, Landel xx, Efecan xx, Emre Akbaba xx, Guerrier xx, Love xx

Yedekler: Haydar, Sulley, Tzevellas, Fofana, Emre Nafiz, Taha, Plet

Teknik Sorumlu: Mustafa Camunak

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xx, Marcelo xx, Tosic xx, Adriano xx Hutchinson xx, Oğuzhan xx, Quaresma xx, Talisca xx, Babel xx, Cenk xx (Tolgay Arslan dk. 36 xx)

Yedekler: Tolga Zengin, Mitrovic, Beck, Necip, Gökhan, Ömer

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Cenk Tosun (dk. 13), Babel (dk. 39)(Beşiktaş)

Sarı kart: Cenk Tosun (Beşiktaş)

(Adem Akalan - Erdal Anak /İHA)