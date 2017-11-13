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İlk yarıda 2 gol var
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İlk yarıda 2 gol var

Türkiye ile Arnavutluk arasında Antalya'da oynanan hazırlık maçının ilk yarısı Sadiku'nun attığı gollerle 2-0 Arnavutluk üstünlüğü ile sona erdi.

Türkiye ile Arnavutluk arasında Antalya'da oynanan hazırlık maçının ilk yarısı Sadiku'nun attığı gollerle 2-0 Arnavutluk üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
10. dakikada Kenan Karaman sol çaprazdan pasını Cenk'e verdi. Cenk'in, ceza alanı üzerinden yaptığı vuruşu kaleci kolaylıkla kontrol etti.
12. dakikada Oğuzhan'ın pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sağ çaprazdan vuruşunda top yandan auta gitti.
16. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda serbest vuruşu kullanan Oğuzhan Özyakup'un penaltı noktasına yaptığı ortaya Okay'ın yaptığı kötü vuruş auta çıktı.
17. dakikada Cengiz'in pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Cenk'in, rakibini geçtikten sonra hafif sağ çaprazdan sert vurduğu topu kaleci Berisha tokatladı. Altı pas üzerine düşen topu Arnavutluk savunması uzaklaştırdı.
21. dakikada sağ kanattan Cengiz ile Hakan'ın paslaşması sonucunda Cengiz, ceza alanı içerisinde topla buluştu. Cengiz'in yerden altı pas içerisine doğru pasında Kenan Karaman topa dokunamadı.
24. dakikada kazanılan kornerde Hakan'ın arka direğe ortasına Çağlar kafayı vurdu ancak kaleci Berisha üzerine gelen topu rahatlıkla tuttu.
25. dakikada ani gelişen Arnavutluk atağında Roshi sağ kanattan sıfıra kadar indi. Roshi'nin yerden ortasına Sadiku gelişine vurarak topu ağlara yolladı. 0-1
39. dakikada sağ kanattan gelişen Arnavutluk atağında Roshi'nin arka direğe ortasına iyi yükselen Sadiku kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2
40. dakikada Cenk Tosun'un ceza yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta top az farkla auta gitti.

Stat: Antalya
Hakemler: Nikolov Kabakov xx, Martin Veselinov Margaritov xx, Martin Emilov Venev xx
Türkiye: Volkan Babacan xx, Barış Yardımcı xx, Serdar Aziz xx, Çağlar Söyüncü xx, Atila Turan xx, Okay Yokuşlu xx, Oğuzhan Özyakup xx, Hakan Çalhanoğlu xx, Cengiz Ünder xx, Kenan Karaman xx, Cenk Tosun xx
Yedekler: Okan Kocuk, Harun Tekin, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Selçuk İnan, Yusuf Yazıcı, Uğur Demirok, Enes Ünal, Deniz Türüç, Yunus Mallı, Emre Akbaba, Erol Alkan
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Arnavutluk: Berisha xx, Lenjani xx, Hysaj xx, Mavraj xx, Veseli xx, Memushaj xx, Lilaj xx, Xhaka xx, Roshi xx, Grezda xx, Sadiku xx
Yedekler: Hoxha, Lila, Djimsiti, Llullaku, Ahmedi, Aliji, Ajeti, Ramadani, Kamer, Balliu, Ajdarevic
Teknik Direktör: Christian Panucci
Goller: Sadiku (dk. 25 ve 39) (Arnavutluk)
Kırmızı kart: Ledian Memushaj (dk. 42) (Arnavutluk)
Sarı kart: Serdar Aziz (Türkiye)
(Adem Akalan - Suat Metin /İHA)
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