İlk yarıda 2 gol var

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta açılış maçında Galatasaray, Osmanlıspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta açılış maçında Galatasaray, Osmanlıspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada ceza sahası içine gönderilen taç atışında Muhammed kafayla topu uzaklaştırmak istedi ancak başarılı olamadı. Sneijder, ceza sahası yayı önünden gelişine sert vurarak takımını öne geçirdi. 1-0

27. dakikada orta sahadan atılan uzun topa hareketlenen Bruma, sol çaprazdan ceza sahası içine girerek vuruşunu yaptı ancak savunmaya çarpan top Karcemarskas'ta kaldı.

35. dakikada orta sahadan aldığı topla 3 kişiyi çalımlayarak ceza sahası önüne gelen ve bir diğer rakibini de geçen Sinan Gümüş, sol ayağıyla çok şık vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 2-0

37. dakikada Prochazka'nın kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştıramadı. Numan Çürüksu, önünde kalan topa sert vurdu ancak Ahmet Çalık son anda müdahale etti.

43. dakikada Sabri sağ kanattan bindirdi ve ceza sahası içine yerden gönderdi. Eren Derdiyok'un vuruşunda top az farkla auta gitti.



Stat: TT Arena

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx

Galatasaray: Muslera xx, Sabri xxx, Ahmet xxx, Semih xx, Linnes xx, Selçuk xx, Tolga xx, Sinan xxx, Sneijder xxx, Bruma xxx, Eren xxx

Yedekler: Cenk, Podolski, Rodrigues, Carole, Koray, Josue, De Jong

Teknik Direktör: Igor Tudor

Osmanlıspor: Karcemarsmas x, Vrsajevic x, Koray x, Numan x, Muhammed x, Prochazka xx, Umar x, Luiz Carlos xx, Ndiaye x, Bifouma xx, Webo x

Yedekler: Hakan, Szukala, Engin, Erdal, Regattin, Rusescu, Musa

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Sneijder (dk. 24), Sinan Gümüş (dk. 35) (Galatasaray)

(Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu - Uygar Aydın /İHA)