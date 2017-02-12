12.02.2017 19:59 İlk yarıda 2 gol var

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında TT Arena'da Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Kayseri ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında TT Arena'da Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Kayseri ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Bruma ile verkaç yapan Linnes'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ahamada'da kaldı.

12. dakikada Rodrigues, Podolski ile verkaçından sonra ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

29. dakikada sağ taraftan Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Mabiala'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

44. dakikada sol kanattan Güray'ın ortasında ön direkte topla buluşan Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

45+4. dakikada Deniz'in sağ taraftan kullandığı kafa vuruşunda ön direkte topla buluşan Levent'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2



Stat: TT Arena

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Can Hanoğlu xx

Galatasaray: Muslera xx, Sabri x, Semih x, Hakan x, Linnes xx, Nigel de Jong x, Tolga x, Yasin xx, Rodrigues x, Bruma x, Podolski x

Yedekler: Cenk, Ahmet, Eren, Sinan, Chedjou, Josue, Cavanda

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Kayserispor: Ahamada xx, Hakan Aslantaş xx, Kana Biyik x (Levent dk. 18 xx), Mabiala xxx, Güray xx, Rotman xx, Lawal xx, Varela xxx, Erkan xx, Deniz xxx, Umut Bulut xx

Yedekler: Muammer, Sow, Kubilay, Welliton Morais, Umut Sönmez, Nguemo

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Mabiala (dk. 28), Levent (dk. 45+4) (Kayserispor)

(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort / İHA)

