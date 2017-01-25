İlk yarıda 2 gol var

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında Osmanlıspor, sahasında Kırklarelispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Osmanlıspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında Osmanlıspor, sahasında Kırklarelispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Osmanlıspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 12. dakikada sol kanattan Pinto'nun ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Regattin'in şutunda rakip oyuncuya çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0 14. dakikada ceza sahası Umar'ın sert şutunda kaleci topu kornere çeldi. 30. dakikada sağ kanattan Vrsajevic'in ortasında ceza sahası içinde uygun durumda Umar'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 45. dakikada Umar'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rusescu, topu ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Osmanlı Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Kamil Çetin xx Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Aykut Demir x, Mehmet Güven xx, Pinto xx, Regattin xx, Rusescu xx, Aminu Umar xx, Musa Çağıran xx, Koulossa xx, Numan Çürüksu xx Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Szukala, Vaclav Prochazka, Sinan Kurt, Delarge, Muhammed Bayır, Adam Maher Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay Kırklarelispor: Meriç Bayram xx, Saffet Gurur Yazar xx, Soner Birinci xx, Muhammet Uğur Kalço xx, Enis Çeliksu xx, Ahmet Baykal xx, Barış Bakır xx, Celal Aras xx, Özkan Toprak xx, Nazif Şener xx, Ahmet Devret xx Yedekler: Polat Keser, Davut Babur, Mustafa Soytaş, Osman Torun, Oğuzhan Erdoğan, Sedat Debreli, Bahadır Öztürk Teknik Direktör: Ekrem Al Goller: Regattin (dk. 12), Rusescu (dk. 45) (Osmanlıspor) (Abdullah Sarıca - Cem Geçim /İHA)
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