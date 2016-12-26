26.12.2016 20:20 İlk yarıda 2 gol var

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı hafta mücadelesinde Gençlerbirliği Bursaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı hafta mücadelesinde Gençlerbirliği Bursaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanattan gelişen atakta topu kale sahasına ortalayan Aydın Karabulut'un gönderdiği topa vuruş yapan Vedat Muriç'in şutu kaleciden döndü. Seken topu tamamlayan Serdar Gürler topu ağlara gönderdi. 1-0

17. dakikada Aziz'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde vuruş yapan Batalla'nın şutu direkten döndü. Oyun alanına dönen topu tamamlayan Kubilay skoru eşitledi. 1-1

26. dakikada takımı adına serbest vuruş kullanan Batalla'nın ortaladığı topa kafa vuruşu yapan Deniz Yılmaz'ın şutu kaleci Hopff'un kucağında kaldı.

29. dakikada sol kanttan gelişen Bursaspor atağında yerden orta yapan Del Valle'nin gönderdiği topla ön direkte buluşan Deniz Yılmaz'ın şutu az farkla auta çıktı.

32. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanmak üzere topun başına geçen Serdar Gürler'in kaleye gönderdiği top az farkla üstten auta çıktı.

34. dakikada gelişen Gençlerbirliği kontra atağında topu rakip yarı alanı ortalarına kadar taşıyan Issah, Serdar Gürler'le topu buluşturdu. Sağ kanttan etkili bir vuruş yapan Serdar, topu az farkla auta attı.

41. dakikada Khalili'nin verdiği pasla ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Serdar Gürler'in şutunu kaleci Harun kornere çeldi.

44. dakikada Gençlerbirliği yarı alanından gönderilen uzun pasla kaleciyle karşı karşıya kanan Muriç, kaleciyi çalımlamak isterken rakibine faul yaptı.



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Süleyman Özay xx

Gençlerbirliği: Johannes Hopff xx, Uğur Çiftçi xx, Palitsevıçh xx, Ahmet Çalık xx, Ahmet Ağuz xx, Selçuk Şahin xx, Kamal Issah xx, Aydın Karabulut x, Khalili xx, Serdar Gürler xxx, Vedat Muriç x

Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Ferhat Görgülü, Halil İbrahim Pehlivan, Ante Kulusiç, Marko Miilinkoviç, Matei, Scekic

Teknik Direktör: Ümit Özat

Bursaspor: Harun Tekin xx, Aziz Eraltay xx, Ertuğrul Ersoy xx, Ricardo Faty xx, Erdem Özgenç xx, Merter Yüce xx, Cristobal Jorguera xx, Pablo Batalla xxx, Yonathan Del Valle xx, Batalla xx, Deniz Yılmaz xxx, Kubilay Kanatsızkuş xx

Yedekler: Mert Günok, Bünyamin Kasal, Bilal Kısa, Sercan Yıldırım, Necid, Mert Örnek, Sinan Bakış

Teknik direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Serdar Gürler (dk. 4) (Gençlerbirliği), Kubilay (dk. 17) (Bursaspor)

(Caner Ünver - Uğur Kan Yüksek /İHA)

