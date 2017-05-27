İlk yarıda 2 gol, 1 kırmızı var

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Adanaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekipte mücadelenin 36. dakikasında Doka kırmızı kart gördü.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Adanaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekipte mücadelenin 36. dakikasında Doka kırmızı kart gördü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 3. dakikada Cengiz'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Napoleoni kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti. 12. dakikada Uğur'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde defanstan seken topu önünde bulan Doka'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 19. dakikada Alpaslan'ın ara pasında ceza sahası içinde sol tarafta topla buluşan Doka'nın arka direğe yerden pasında Napoleoni müsait durumda topu ağlara gönderemedi. 30. dakikada Vinicius'un pasında topa buluşan Cem'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top, kaleci Ufuk'un müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-1 36. dakikada Doka'nın Diago ile girdiği pozisyondan sonra hakeme itirazlarından dolayı Halis Özkahya, Doka'ya kırmızı kart gösterdi.
---KÜNYE--- Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Cem Satman xx, Hakan Yemişken xx Medipol Başakşehir: Ufuk xx, Uğur xx, Yalçın xx, Attamah xx, Alpaslan xx, Holmen xx, Mahmut xx, Cengiz Ünder xx, Doka x, İrfan Can Kahveci xx, Napoleoni xx Yedekler: Faruk, Ferhat, Visca, Emre, Eren, Hakan, Mustafa Teknik Direktör: Abdullah Avcı Adanaspor: Karacic xx, Diago xx, Didi xx, Ramos xx, Samican Keskin xx, Tevfik xx, Foguinho xx, Ahmet xx, Vinicius xx, Cem Özdemir xx, Magaye xx Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Viera, Emre Uğur Uruç, Koman, Bekir, Yusuf Fırat, Ahmet Dereli Teknik Direktör: Eyüp Arın Goller: Doka (dk. 12) (Medipol Başakşehir), Cem (dk. 30) (Adanaspor) Kırmızı kart: Doka (dk. 36) (Medipol Başakşehir) Sarı kartlar: Emre, Cengiz (Medipol Başakşehir) (Oğuzhan Ort - Uygar Aydın / İHA)
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