İlk yarıda 1 gol var

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında, Akhisar Belediyespor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmasının ilk yarısı Akhisar Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında, Akhisar Belediyespor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmasının ilk yarısı Akhisar Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 2. dakikada Kadir'in sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Olcan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya çıktı. 9. dakikada Akhisar Belediyespor atağında ceza sahası içi sol çaprazda Özer'in şutunda kaleci Zlamal'dan seken top Vaz Te'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyuna alanına geri döndü. 11. dakikada Olcan'ın pasıyla topla buluşan Lopes'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0 37. dakikada Lopes'in sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde yükselen Olcan'ın kafa vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.
Stat: Manisa 19 Mayıs Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Baki Tuncay Akkın xx, Serkan Gençerler xx Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Lopes xxx, Caner xx, Mustafa xx, Kadir xx, Soner xx, Aykut xx, Özer xx, Olcan xx, Vaz Te xx, Cikalleshi xx Yedekler: Fatih, Muğdat, Onur, Larsson, Tolga, Sissoko, Alper Teknik Direktör: Okan Buruk Aytemiz Alanyaspor: Zlamal xx, Gassama xx, Omeruo xx, Tzavellas xx, N'sakala xx, Guerrier xx, Emre xx, Efecan xx, Fernandes xx, Taha xx, Love xx Yedekler: Haydar, Berkan, Landel, Emre, Plet, Cenk Ahmet, Lazic Teknik Direktör: Safet Susiç Gol: Lopes (dk. 11) (Aytemiz Alanyaspor) Sarı kartlar: Efecan, Gassama (Aytemiz Alanyaspor) (Önder Aydın - Barış Gezici - Aykut Yeniçağ /İHA)
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