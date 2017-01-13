13.01.2017 21:05 İlk yarı Trabzonspor'un

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Batalla'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinden kafayı vuran Ertuğrul'un şutu üstten auta gitti.

12. dakikada Olcay'ın kullandığı taç ataşında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Yusuf Yazıcı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

28. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Uğur Demirok, toplu filelerle buluşturdu. 0-2

40. dakikada Merter'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Kubilay'ın şutunu Onur kurtardı. Dönen topu iyi takip eden genç futbolcu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ekrem Kan xx, Serkan Çimen xx

Bursaspor: Harun Tekin x, Erdem Özgenç x, Ertuğrul Ersoy x, Tomas Sivok xx, Aziz Behich xx, Merter Yüce x, Cristobal Jorquera xx, Josua John x, Pablo Batalla xx, Deniz Yılmaz x, Kubilay Kanatsızkuş xx

Yedekler: Mert Günok, Mert Örnek, Şamil Çınaz, Ricardo Faty, Yonathan Del Valle, Tomas Necid

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Trabzonspor: Onur Kıvrak xx, Joao Pereira xx, Jan Durica xx, Uğur Demirok xxx, Emmanuel Sgros xx, Okay Yokuşlu xxx, Ogenyi Onazi xx, Fabian Castillo xx, Olcay Şahan xxx, Yusuf Yazıcı xxx, Dame N'Doye xx

Yedekler: Estaban Brown, Zeki Yavru, Carl Medjani, Hyunun Suk, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Kubilay Kanatsızkuş (dk. 40) (Bursaspor), Yusuf Yazıcı (dk. 12), Uğur Demirok (dk. 28) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Tomas Sivok (Bursaspor), Dame N'Doye, Uğur Demirok (Trabsonspor)

(Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan - Samet Doğru /İHA)

