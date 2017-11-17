17.11.2017 21:07 İlk yarı sessiz bitti

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Quaresma'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Lens'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

9. dakikada Talisca, Negredo ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahası içinde topla buluşurken, Kadir'in müdahalesinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar bu hareket sonucunda penaltı noktasını gösterdi.

11. dakikada Quaresma'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Lukac'tan dönen topta Negredo'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.

22. dakikada Soner'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Fabri çıkardı.

32. dakikada sağ taraftan Quaresma'nın pasında Negredo ön direğe yakın bir noktada topla buluştu. Negredo'nun pasında ise altı pasın gerisinde bulunan Lens'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

40. dakikada Talisca'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Quaresma'nın yerden sert vuruşunda kaleci Lukac, meşin yuvarlağı iki hamlede sahip oldu.



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Serkan Çınar xx, Süleman Özay xx, Cem Hanoğlu xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Medel xx, Tosic xx, Adriano xx, Atiba xx, Tolgay xx, Quaresma xx, Lens xx, Talisca xx, Negredo xx

Yedekler: Utku, Tolga, Fatih, Mitrovic, Babel, Necip, Oğuzhan, Orkan, Mustafa, Cenk

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac xx, Lopes xx, Mustafa Yumlu xx, Caner xx, Kadir xx, Sissoko xx, Aykut xx, Larsson xx, Onur xx, Soner xx, Emmes xx

Yedekler: Bora, Fatih, Orhan, Alperen, Eray, Olcan, Muğdat, Helder, Ioan Hora, Henrique

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kart: Kadir (Teleset Mobilya Akhisarspor)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)

