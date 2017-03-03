İlk yarı sessiz bitti

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor sahasında Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor sahasında Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 7. dakikada Olcay Şahan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde yükselen Hugo Rodallega'nın kafa vuruşunda top kaleci Ahmet Şahin'de kaldı. 12. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Dany Nounkeu'dan döndü. 20. dakikada Yusuf'un sağ kanatan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Uğur'un kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti. 25. dakikada topla birlikte ceza sahası sol çapraza inen Castillo'nun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti. 41. dakikada Iasmin Latovlevici'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Evgen Seleznyov'un gelişine vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.
Stat: Medical Park Arena Hakemler: Fırat Aydınus xx, Hakan Yemişken xx, Yusuf Bozdoğan xx Trabzonspor: Onur xx, Uğur Demirok xx, Carl Medjani xx, Joao Pereira xx, Emmanue Mas xx, Castillo xx, Yusuf xx, Ogenyi Onazi xx, Okay Yokuşlu xx, Olcay xx, Hugo Rodallega xx Yedekler: Alvarado, Mustafa Akbaş, Zeki Yavru, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Dame N'Doye, Matus Bero Teknik Direktör: Ersun Yanal Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xx, Dany Nounkeu xx, Latovlevici xx, Barış xx, Gaman xx, Tanase xx, Ceyhun x, Andre Poko x, Traore xx, Kerim Zengin xx, Evgen Seleznyov xx Yedekler: Ercüment, Paul Papp, İlhan Depe, Skulason, Serdar, Yatabare, Lazarevic Teknik Direktör: Zoran Barisic Sarı kartlar: Emmanue Mas (Trabzonspor), Andre Poko (Kardemir Karabükspor)
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