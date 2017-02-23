İlk yarı sessiz bitti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Osmanlıspor, Olympiakos'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Osmanlıspor, Olympiakos'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Botia'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Costa'nın vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

7. dakikada Regattin'in kullandığı köşe atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Bifouma'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.

9. dakikada Martins'in yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

12. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Bifouma'nın ortasında Webo'nun dokunduğu top az farkla kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

36. dakikada Fortounis'in köşe atışında penaltı noktası yakınlarında topa yükselen Botia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

42. dakikada Botia'nın pasına hareketlenen Fortounis'in son çizgiye inip yaptığı ortada kaleci Karcemarskas'ı geçerek kaleye doğru yönelen topu topu Numan son anda çizgiden çevirdi.



Stat: Osmanlı

Hakemler: Istvan Vad xx, Istvan Albert xx, Peter Berettyan xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Numan xxx, Prochazka xx, Pinto xx, Ndiaye xx, Musa xx, Bifouma xx, Adam Maher xx, Regattin xx, Webo xx

Yedekler: Hakan, Szukala, Mehmet Güven, Carlos, Delarge, Muhammed Bayır

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Olympiakos: Leali xx, Figueiras xx, Costa xx, Alberto Botia xxx, Cissokho xx, Retsos xx, Martins xx, Seba xx, Fortounis xx, Elyounoussi xx, Karim Ansarifard xx

Yedekler: Lefteris Choutesiotis, Romao, Andreas Bouchalakis, Cardozo, Thanasis Adroutsos, Dimitris Nikolaou, Giorgos Manthatis

Teknik Direktör: Paulo Bento

