İlk yarı sessiz bitti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı) 3. dakikada Olcay'ın derinlemesi pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Rodallega'nın vuruşunda kaleci Hayder meşin yuvarlağı kontrol etti. 5. dakikada Olcay'ın sağ taraftan ortasında kale sahası önünde iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda top kaleci Haydar'da kaldı. 14. dakikada Olcay'ın sol kanattan kullandığı korneri savunma karşıladı. Sonrasında devam eden atakta kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega'nın vuruşu yandan auta çıktı. 18. dakikada Yusuf Yazacı'nın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Castillo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı. 25. dakikada ceza sahası içinde Yusuf'un pasıyla topla buluşan Olcay'ın vuruşunda kaleci Haydar meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
Stat: Şenol Güneş Kompleksi Yeni Stadyum Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Baki Tuncay Akkın xxx, Erdinç Sezertem xxx Trabzonspor: Onur xxx, Pereira xxx, Uğur Demirok xxx, Durica x (Mustafa Akbaş dk. 14 xx), Mas xxx, Okay xxx, Onazi xxx, Olcay Şahan xx, Yusuf Yazıcı xxx, Castillo xxx, Rodallega xx Yedekler: Esteban, Zeki Yavru, Medjani, N'Doye, Bero, Yusuf Erdoğan Teknik Direktör: Ersun Yanal Aytemiz Alanyaspor: Haydar xxx, Gassama x,Lazic x (Emre Nafiz dk. 41 ?), Omerou x, N'Sakala x, Landel x (Plet dk. 41 ?), Candeias x, Efecan Karacan x, Tzavellas x, Fernandes x, Vagner Love x Yedekler: Zlamal, Berkan, Birol, Ümit Türker, Taha Yalçıner Teknik Direktör: Safet Susic (Gökmen Şahin /İHA)
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