Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İlk yarı sessiz bitti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İlk yarı sessiz bitti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Olcay'ın derinlemesi pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Rodallega'nın vuruşunda kaleci Hayder meşin yuvarlağı kontrol etti.
5. dakikada Olcay'ın sağ taraftan ortasında kale sahası önünde iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda top kaleci Haydar'da kaldı.
14. dakikada Olcay'ın sol kanattan kullandığı korneri savunma karşıladı. Sonrasında devam eden atakta kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega'nın vuruşu yandan auta çıktı.
18. dakikada Yusuf Yazacı'nın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Castillo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı.
25. dakikada ceza sahası içinde Yusuf'un pasıyla topla buluşan Olcay'ın vuruşunda kaleci Haydar meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

Stat: Şenol Güneş Kompleksi Yeni Stadyum
Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Baki Tuncay Akkın xxx, Erdinç Sezertem xxx
Trabzonspor: Onur xxx, Pereira xxx, Uğur Demirok xxx, Durica x (Mustafa Akbaş dk. 14 xx), Mas xxx, Okay xxx, Onazi xxx, Olcay Şahan xx, Yusuf Yazıcı xxx, Castillo xxx, Rodallega xx
Yedekler: Esteban, Zeki Yavru, Medjani, N'Doye, Bero, Yusuf Erdoğan
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xxx, Gassama x,Lazic x (Emre Nafiz dk. 41 ?), Omerou x, N'Sakala x, Landel x (Plet dk. 41 ?), Candeias x, Efecan Karacan x, Tzavellas x, Fernandes x, Vagner Love x
Yedekler: Zlamal, Berkan, Birol, Ümit Türker, Taha Yalçıner
Teknik Direktör: Safet Susic
(Gökmen Şahin /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Metin Diyadin'den istifa sonrası açıklama
Süper Lig'de 21. haftanın görünümü
Trabzon seriyi bozdu
7 saatlik toplantı sona erdi
Denizlispor, Sivaspor'a yenildi
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Çurkin yaşamını yitirdi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Amerikalı şirketten referandum anketi!
Amerikalı şirketten referandum anketi!
Alperen Ocakları referandum kararını verdi
Alperen Ocakları referandum kararını verdi
Terör örgütü FARC tamamıyla silah bıraktı
Terör örgütü FARC tamamıyla silah bıraktı
Suikast timinin başındaki binbaşı: Darbe yaptım
Suikast timinin başındaki binbaşı: Darbe yaptım
AK Partili isim uçakta kalp krizi geçirdi!
AK Partili isim uçakta kalp krizi geçirdi!
Müjdat Gezen o görüntüleri telefonda görünce...
Müjdat Gezen o görüntüleri telefonda görünce...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Metin Diyadin'den istifa sonrası açıklama
Metin Diyadin'den istifa sonrası açıklama
Süper Lig'de 21. haftanın görünümü
Süper Lig'de 21. haftanın görünümü
Trabzon seriyi bozdu
Trabzon seriyi bozdu
7 saatlik toplantı sona erdi
7 saatlik toplantı sona erdi
Denizlispor, Sivaspor'a yenildi
Denizlispor, Sivaspor'a yenildi
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Çurkin yaşamını yitirdi
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Çurkin yaşamını yitirdi
1 yaşındaki Buğlem bebeğin ağlatan ölümü
1 yaşındaki Buğlem bebeğin ağlatan ölümü
Denizlispor, Sivasspor'a fırsat vermedi
Denizlispor, Sivasspor'a fırsat vermedi
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
FETÖ'den yargılanan avukatlar: 'Gülen'in Allah belasını versin'
FETÖ'den yargılanan avukatlar: 'Gülen'in Allah belasını versin'
Gazeteci Cem Küçük'ün evine silahlı saldırı
Gazeteci Cem Küçük'ün evine silahlı saldırı
Filede derbi Fenerbahçe'nin
Filede derbi Fenerbahçe'nin

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English